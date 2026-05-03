ATP Masters Madrid live: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Livestream

Jannik Sinner und Alexander Zverev spielen heute um den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 20:35 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner spielen heute in Madrid um den Titel

Zwei Titel hat Alexander Zverev schon in Madrid gewonnen, bei Jannik Sinner steht die Premiere in der Caja Magica noch aus. Andererseits hat der Weltranglisten-Erste in diesem Jahr noch kein Match bei einem 1000er-Event verloren.

In ihren Halbfinal-Matches hatten beide keine Probleme: Sinner besiegte Arthur Fils ebenso in zwei Sätzen wie Zverev den belgischen Überraschungsmann Alexander Blockx.

Sinner vs. Zverev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid