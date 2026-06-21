ATP Queen's Club: Nach über drei Stunden! Francisco Cerundolo sichert sich den Titel

Francisco Cerundolo ist der Titelträger der diesjährigen Ausgabe des ATP-500-Turniers im Londoner Queen's Club. Der Argentinier siegte im Endspiel gegen Tommy Paul mit 6:7(4), 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 17:49 Uhr

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© Getty Images Francisco Cerundolo siegte im Endspiel von Queen's gegen Tommy Paul.

Francisco Cerundolo krönte sich am Sonntag mit einem Comebacksieg zum Titelträger im Queen's Club. Im altehrwürdigen Club in London hatte der 27. der ATP-Weltrangliste gegen Tommy Paul nach einem langen ersten Satz jedoch zunächst das Nachsehen. Nach 68 Minuten griff sich der nur einen Platz schlechter stehende Paul im Tiebreak die Satzführung.

Wie auch im ersten Satz gaben beide Kontrahenten im zweiten Durchgang ebenfalls ihre Aufschläge einmal ab. Doch Cerundololegte zum Ende nach und breakte Paul ein weiteres Mal zum 6:4 und glich die Partie damit aus. Im dritten Durchgang stellte der Südamerikaner dann mit dem Break zum 4:2 die Weichen auf den Titelgewinn.

Cerundolo macht mit dem fünften Matchball alles klar

Bereits beim Stand von 5:2 und Aufschlag Tommy Paul hatte Francisco Cerundolo die ersten drei Matchbälle, die der US-Boy jedoch allesamt abwehrte. Erst im folgenden Aufschlagspiel konnte Cerundolo mit zwei weiteren Matchbällen das Duell nach über drei Stunden ins Ziel bringen und damit den Titel in London feiern.

Für Cerundolo ist der Titelgewinn im Queen's Club der zweite Rasentriumph und der fünfte Titel insgesamt auf der ATP Tour. 2023 holte sich der Argentinier seine erste Rasentrophäe beim Event in Eastbourne. Auch damals siegte Cerundolo im Endspiel nach drei Sätzen gegen seinen heutigen gegner Tommy Paul. In Wimbledon kam der 27-Jährige, der am Montag Platz 21 in der Weltrangliste belegen wird, noch nie über die zweite Runde hinaus.

Mit dem ersten 500er-Titel der Karriere im Rücken geht in diesem jahr vielleicht mehr.

Hier das Einzel-Draw im Queen´s Club