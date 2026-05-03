Zverev gegen Sinner: Wo, wenn nicht in Madrid?

Kann Alexaner Zverev heute die Serie von Jannik Sinner brechen? Die Antwort gibt es ab 17 Uhr im Finale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 20:41 Uhr

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© Getty Images Vom Aufschlag von Alexander Zverev wird heute viel abhängen

Alexander Zverev hat also die letzten acht Duelle gegen Jannik Sinner verloren, mal knapper, dann aber wieder gar nicht so knapp. Wie etwa in Monte-Carlo vor wenigen Wochen. Dort allerdings wird bekanntlich ziemlich genau auf Meereshöhe gespielt, da greift der Kick-Aufschlag von Zverev nicht ganz so heftig wie etwa in München. Vor allem aber in der Caja Magica von Madrid.

Und eben dieses Service könnte zum entscheidenden Faktor im heutigen Endspiel gegen Sinner in Madrid werden. Denn die beiden letzten Gegner von Zverev, Flavio Cobolli und Youngster Alexander Blockx, sahen teilweise hilflos aus, wenn Zverev mit voller Verve (oder zumindest mit viel Kick) aufgeschlagen hat. Was allerdings auch Jannik Sinner aufmerksam beobachtet haben wird.

Aber: Im Gegensatz zu seinem deutschen Finalgegner ist die Caja Magica für Sinner bislang ein Rätsel gewesen, dessen Lösung dem Südtiroler noch nicht eingefallen ist. Tatsächlich wirkte Sinner in den frühen Runden 2026 auch nicht immer ganz sattelfest - nach seinen ganz besonderen Maßstäben. Denn natürlich war Sinner zu keinem Zeitpunkt in diesem Turnier auch nur knapp an einem Scheitern dran.

Wie geht Sinner mit dem Aufschlag von Zverev um?

Die Sinne beim Weltranglisten-Ersten werden heute ab 17 Uhr (live bei Sky und in unserem Liveticker) auf jeden Fall geschärft sein: Noch keinem Spieler ist es gelungen, die ersten vier 1000er-Events einer Saison zu gewinnen. Jannik Sinner hat in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo vorgelegt. So nebenbei hat er ja auch das letzte Masters im vergangenen Jahr in der Halle von Paris gewonnen.

Wie er nun mit dem Aufschlag von Alexander Zverev umgeht? Wahrscheinlich mit unterschiedlichen „Bildern“, wie man neuerdings so schön sagt. Manchmal also wird er wohl weiter hinter der Grundlinie stehen, bei entscheidenden Punkten dagegen weiter vorne. So hat er es etwa gegen Rafael Jodar gehalten.

Es bliebt spannend. Und wenn nicht in Madrid - wo will Zverev dann seine Negativ-Serie gegen Sinner beenden?

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



