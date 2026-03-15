ATP Miami: Novak Djokovic sagt Start verletzungsbedingt ab

Novak Djokovic wird aufgrund einer Schulterverletzung nicht in Miami aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 19:52 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic muss pausieren

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Miami abgesagt. Wie die Veranstalter am Sonntagabend mitteilten, kann der 24-fache Grand-Slam-Sieger aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter nicht in Florida antreten.

Djokovic, der zu Jahresbeginn bei den Australian Open das Finale erreicht hatte, scheiterte zuletzt im Achtelfinale von Indian Wells knapp an Jack Draper. In Miami erreichte der langjährige Weltranglistenerste im Vorjahr das Finale.

Djokovic kehrt auf Sand zurück

Aufgrund seiner Absage wird Djokovic nach dem Turnier in Miami in der Weltrangliste zurückfallen. Aktuell liegt der 38-Jährige hinter Carlos Alcataz und Jannik Sinner auf Rang drei.

Seinen nächsten Auftritt wird Djokovic, der sich in Miami sechsmal in die Siegerliste eintrug, auf Sand absolvieren. Das erste Highlight auf Asche steigt vom 5. bis 12. April in Monte-Carlo.