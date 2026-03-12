Indian Wells: Jack Draper schlägt Djokovic in 3-Satz-Krimi!

Titelverteidiger Jack Draper steht im Viertelfinale von Indian Wells. Der Brite schlug Novak Djokovic in hart umkämpften drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 06:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Jack Draper

2 Stunden und 35 Minuten dauerte der Fight der beiden, am Ende siegte Jack Draper mit 4:6, 6:4 und 7:6 (5). Beeindruckend: Der 24-jährige Brite behielt die Nerven, obwohl er beim 5:4 bereits zum Match aufschlug, Djokovic aber noch mal ausgleichen konnte und sich in den Tiebreak rettete.

“Ich habe dieses Spiel durch Entschlossenheit gewonnen, indem ich versucht habe, Probleme zu lösen, mein Bestes zu geben und eine großartige Einstellung zu zeigen”, sagte Draper im Anschluss.

Die Achtelfinalpartie der beiden war teilweise Tennis am Limit, mit einigen überragenden Ballwechseln. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Djokovic nun auch schon 38 Jährchen auf seinem nach wie vor durchtrainierten Buckel hat.

Draper mit starkem Comeback

Drapers Sieg ist umso beeindruckender, als dass er seit dem Sommer letzten Jahres verletzungsbedingt ausgefallen war. Er hatte kurz zuvor mit Rang 4 seine beste Platzierung erreicht, durch die lange Pause steht er aktuell auf Rang 14. Draper hatte erst im Februar in Dubai sein Comeback gegeben. In Indian Wells hatte er dann mit Roberto Bautista Agut und Francisco Cerundolo zwei starke Gegner besiegt. Und nun den Weltranglisten-Dritten und Australian-Open-Finalisten Djokovic.

“Ich bin stolz darauf, wie ich mich wieder gefangen habe”, verwies Draper nach dem Sieg über den Djoker auch auf die kritische Situation im entscheidenden Durchgang.

Djokovic: Was ist los in Indian Wells?

Für Djokovic indes bleibt Indian Wells ein schlechtes Pflaster in den vergangenen Jahren. Zwischen 2007 und 2016 hatte er das Wüstenturnier fünf Mal gewonnen, seither maximal das Achtelfinale erreicht.

Draper trifft in der Runde der letzten Acht auf Daniil Medvedev.

Draper hatte in Indian Wells im vergangenen Jahr sein erstes Turnier der Masters-Kategorie gewonnen.

