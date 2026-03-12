ATP Indian Wells: Alcaraz brilliert - und steht im Viertelfinale

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:1 und 7:6 (2) gegen Casper Ruud ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Dort trifft der Spanier auf Cameron Norrie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 00:47 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat gegen Casper Ruud teilweise brilliert

Casper Ruud mag sich zu Beginn des Matches gedacht haben: Läuft ganz gut. Der Norweger führte bei eigenem Service schnell mit 40:0. Danach aber meldete sich Carlos Alcaraz in diesem Achtelfinalmatch offiziell teilnahmebereit - und legte bis zum 6:1 das hin, was die US-Amerikaner gerne eine „Clinic“ nennen. Alcaraz gelang wirklich jeder Schlag, Ruud nahm dies teilweise schon kopfschüttelnd zur Kenntnis.

Im zweiten Durchgang wehrte sich Ruud besser, wurde auch offensiver, bei Alcaraz ging das Level eine Spur nach unten. Der Favorit erreichte dennoch ungefährdet das Tiebreak. Und da ließ Alcaraz, der in Indian Wells schon zweimal den Titel holen konnte, keine Zweifel über den Sieger dieser Partie aufkommen. Endstand: 6:1 und 7:6 (2).

Für Alcaraz war es der 15. Sieg im 15. Match 2026.

Alcaraz verliert gegen Norrie in Paris

Im Viertelfinale geht es für den Weltranglisten-Ersten nun gegen Cameron Norrie. Und dem Briten, der sich früher am Mittwoch problemlos gegen Rinky Hijikata durchsetzen konnte, musste sich Carlos Alcaraz im Herbst in der Halle von Paris geschlagen geben.

Ebenfalls unter die letzten acht ist Daniil Medvedev eingezogen. Der Russe gewann gegen Alex Michelsen sicher mit 6:2 und 6:4. Medvedev nächster Gegner wird in der Partie zwischen Novak Djokovic und Jack Draper ermittelt.

