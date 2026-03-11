ATP Indian Wells live: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Casper Ruud. Das Match gibt es ab ca. 22:30 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 13:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Casper Ruud

Setzt Carlos Alcaraz seinen makellosen Saisonstart im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells fort? Der Weltranglistenerste, der in der zweiten Runde gegen Arthur Rinderknech etwas überraschend einen Satz verlor, bekommt es am Mittwoch mit Casper Ruud zu tun.

Ruud erspielte sich durch einen Dreisatzerfolg über Valentin Vacherot das Duell mit Alcaraz. Im Head to Head liegt der Spanier klar mit 5:1 in Führung.

Alcaraz vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Casper Ruud gibt es ab ca. 22:30 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells