Indian Wells: Doppel mit maximalem Spaßfaktor

Auch wenn es die Doppel-Spezialisten vielleicht nicht so gerne hören: Wenn prominente Einzelspieler am Start sind, dann macht der ganze Wettbewerb deutlich mehr Spaß.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 06:38 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist in Indian Wells im Doppel schon ausgeschieden

Niemand, wirklich niemand, liebt Tim Pütz und Kevin Krawietz mehr als der Autor. Aber selbst die beiden deutschen Davis-Cupper würden wohl zustimmen, wenn man sagt: Es tut jeder Doppel-Konkurrenz gut, wenn dort auch mehrere Einzel-Artisten am Start sind. So wie derzeit in Indian Wells. Klar: So oft sieht man Jannik Sinner nicht im Paarlauf. Weshalb es auch kein Wunder war, dass es auf den Tribünen im Stadium 4 am Montag keine freien Plätze gab. Zumal sich Sinner ja mit Lokalmatador Reilly Opelka verabredet hatte.

Auch im Stadium 6 ging es hoch her. Da trafen sich Félix Auger-Aliassime mit Sebastian Korda auf der einen mit Alexander Zverev und Marcelo Melo auf der anderen Seite. Drei Soloartisten mit einer Doppel-Legende, das macht Spaß.

Granollers und Zeballos lassen sich feiern

Natürlich gilt auch hier: Keine Dings ohne Dings. Denn die „Leidtragenden“ sind jene Tennisprofis, die ausschließlich im Doppel antreten. Und vielleicht keinen Slot im Turnierraster bekommen. So wie eigentlich Constantin Frantzen und Robin Haase, die dann aber doch noch reingerutscht sind.

Grundsätzlich ist das Schöne aber: Wenn man sieht, wie sich Marcel Granollers und Horacio Zeballos nach ihrem Sieg gegen Sinner und Opelka feiern haben lassen (und selbst gefeiert haben), dann scheinen diese Ausnahmeturniere (in Miami wird die Beteiligung der Einzel-Spieler schon wieder viel übersichtlicher ausfallen) auch den Doppel-Spezialisten Spaß zu machen. Vor allem dann, wenn am Ende doch die etatmäßigen Paarläufer reüssieren.

