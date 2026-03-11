ATP Indian Wells: Djokovic/Tsitsipas und Krawietz/Pütz scheitern im Achtelfinale

Für Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas und Kevin Krawietz/Tim Pütz ist das Doppel-Turnier in Indian Wells nach dem Achtelfinale vorbei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 06:37 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas (l.) und Novak Djokovic verloren in zwei Sätzen

Das Vergnügen in der Doppel-Konkurrenz war für Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas nur ein kurzes. Nach ihrem Auftakterfolg über die Titelverteidiger Marcelo Arevalo/Mate Pavic verloren die beiden im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells gegen die Cousins Arthur Rinderknech/Valentin Vacherot mit 6:7 (4) und 5:7.

Während sich Djokovic nun voll auf das Einzel konzentrieren kann - dort geht es für ihn in der Runde der letzten 16 gegen Titelverteidiger Jack Draper -, wird Tsitsipas zeitnah nach Miami übersiedeln. Für die im Single ebenfalls bereits gescheiterten Rinderknech/Vacherot geht es im Viertelfinale gegen Karen Khachanov/Andrey Rublev weiter.

Ausgeschieden ist unterdessen das deutsche Top-Duo. Kevin Krawietz/Tim Pütz verloren gegen Landsmann Constantin Frantzen und dessen niederländischen Partner Robin Haase mit 4:6 und 6:7 (10). Frantzen/Haase fordern im Viertelfinale die topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells