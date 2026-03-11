ATP Indian Wells: Joao Fonseca - Mehr als nur eine Talentprobe

Im ersten Duell mit Jannik Sinner hat Joao Fonseca die Tenniswelt trotz seiner knappen Niederlage beeindruckt. Der 19-Jährige könnte dem Südtiroler und Carlos Alcaraz in Zukunft richtig gefährlich werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 12:49 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca zeigte gegen Jannik Sinner sein Potential

Seit den Australian Open 2024 gab es auf Grand-Slam-Ebene keinen anderen Turniersieger als Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner. Die Dominanz der beiden Superstars ist geradezu erdrückend und erinnert an jene Zeit, in der sich Roger Federer und Rafael Nadal die Major-Titel untereinander ausmachten.

2011 und etwas aus dem Nichts kam dann jener Mann hinzu, der sich heute getrost als bester Spieler aller Zeiten bezeichnen darf: Novak Djokovic. Der Serbe ist es auch, der Alcaraz und Sinner - wie zuletzt bei den Australian Open - nach wie vor am meisten Paroli bieten kann. Doch möglicherweise wird die Rolle des großen Herausforderers schon bald an einen anderen Spieler übergehen.

Die Erfahrung machte (noch) den Unterschied

Joao Fonseca bringt im zarten Alter von 19 Jahren nämlich schon einiges mit, um auf der großen Bühne reüssieren zu können. Am Dienstag (Ortszeit) bekam dies auch erstmals Sinner zu spüren. Zwar gewann der Weltranglistenzweite die Achtelfinalpartie in Indian Wells in zwei Tiebreaks, das Pendel hätte aber auch gut und gerne in andere Richtung ausschlagen können. So vergab Fonseca im ersten Durchgang etwa drei Satzbälle am Stück.

“Natürlich brauche ich noch viel Erfahrung, aber ich denke, das Level ist bereits da”, gab sich Fonseca nach der knappen Pleite alles andere als niedergeschlagen. Duelle mit Alcaraz und Sinner scheut der Weltranglisten-35. offenbar keinesfalls: “Natürlich kann ich gegen sie spielen. Es gibt noch viel zu verbessern, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich hatte das Gefühl, dass das Niveau heute ziemlich ausgeglichen war.”

Sinner: “Joao hat unglaubliches Talent”

Mit dieser Einschätzung lag Fonseca, der bislang noch nie gegen Alcaraz spielte, goldrichtig. Sinner gewann nur zwei Punkte mehr als der Teenager (79 zu 77) und lobte Fonseca nach dem Spiel in höchsten Tönen: “Joao hat unglaubliches Talent.” Das, was Fonseca gegen den Italiener auf den Platz zauberte, war allerdings weit mehr als nur eine Talentprobe.

Es war eine Ansage, dass Alcaraz und Sinner in den kommenden Jahren mit Fonseca rechnen müssen. Neben dem offensichtlichen Talent bringt der Brasilianer, der nicht zuletzt aufgrund einer Rückenverletzung einen ausbaufähigen Saisonart hatte, nämlich auch die passende Arbeitseinstellung mit. “Es gibt immer die kleinen wichtigen Dinge, an denen man jeden Tag arbeiten muss” sagte Fonseca - und machte damit klar, dass sein erstes Duell gegen einen der beiden Superstars nur der Anfang eines langen Dreikampfs gewesen sein soll.

