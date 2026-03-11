ATP Indian Wells: Alexander Zverev findet Gefallen an der Wüste

Alexander Zverev präsentiert sich in Indian Wells in bester Verfassung. Auch abseits des Courts liefert sich der deutsche Topspieler Duelle mit der Elite.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 12:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev ließ Frances Tiafoe keine Chance

Alexander Zverev hat sich in der kalifornischen Wüste bestens eingerichtet. Sportlich läuft es für den deutschen Tennisstar beim prestigeträchtigen Masters in Indian Wells mit dem souveränen Erreichen des Viertelfinals bislang exzellent. Und auch die Golfduelle mit Carlos Alcaraz in den freien Stunden sind ganz nach dem Geschmack des 28-Jährigen.

"Wir haben fast jeden Tag gespielt. Wir sind auf einem ähnlichen Niveau", sagte Zverev nach seinem glatten 6:3 und 6:4-Sieg gegen den zweimaligen US-Open-Halbfinalisten Frances Tiafoe: "Also haben wir ziemlich spannende Matches." Denen sich in den vergangenen Tagen dann auch noch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic anschloss.

Zverev will Dominanz ausstrahlen

Den lockeren Zeitvertreib kann sich Zverev gut erlauben. In seinem Tennis wirkt er trotz der frühen Einzel-Niederlage in Acapulco wieder gefestigter und zeigt seine selbstverordnete, aggressivere Spielweise immer häufiger. "Die Dinge, an denen ich gearbeitet habe, habe ich heute gut auf dem Platz umgesetzt", sagte Zverev, der dem Weltranglisten-22. Tiafoe letztlich keine Chance bot: "Ich war von der Grundlinie sehr dominant."

Diese Dominanz will Zverev in den Matches konstant ausstrahlen, um seinem Golfpartner Alcaraz und dessen Hauptkonkurrenten Jannik Sinner auch bei den nächsten Grand-Slam-Turnieren gefährlich zu werden. Das Halbfinalduell gegen Alcaraz in Australien über fünf Sätze, das Zverev letztlich verlor, soll nur der Vorgeschmack gewesen sein.

In Indian Wells, beim Hartplatzturnier im Coachella Valley, schickt sich die deutsche Nummer eins nun an, erstmals das Halbfinale zu erreichen, was Zverev bei allen anderen aktuellen 1000er-Veranstaltungen der ATP-Tour bereits gelungen ist. Dafür muss er den talentierten Franzosen Arthur Fils bezwingen, ehe ein Aufeinandertreffen mit Sinner folgen könnte.

Zverev wieder von sich überzeugt

"Er ist ein großartiger Spieler, sehr jung, sehr talentiert. Ich werde mich auf ein hartes Match vorbereiten", sagte Zverev: "Aber wenn ich so spiele, wie ich gespielt habe, und mein Tennis stimmt, muss ich mir selbst vertrauen und an meine Fähigkeiten glauben." Auf die Frage, was Fils erreichen könne, fügte Zverev schmunzelnd an: "Hier wird er am Donnerstag verlieren."

Diese Überzeugung war ihm vergangenes Jahr in einer Saison mit Höhen und Tiefen zeitweise ein Stück weit abhanden gekommen. Nun arbeitet Zverev beharrlich daran, mit seinem veränderten Stil einen ersten Turniertriumph einzufahren. Sollte ihm dies in der kalifornischen Wüste gelingen, wäre dies ein dickes Ausrufezeichen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells