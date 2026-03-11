ATP Indian Wells live: Novak Djokovic vs. Jack Draper im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Jack Draper. Das Match gibt es ab 2 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 13:41 Uhr

© Getty Images Das bislang einzige Duell gewann Djokovic vor knapp fünf Jahren in Wimbledon

In seinen ersten beiden Matches beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells präsentierte sich Novak Djokovic nicht in Topform. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger muss sich am Mittwoch (Ortszeit) wohl gehörig steigern, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Mit Jack Draper wartet auf den ehemaligen Weltranglistenersten der Titelverteidiger in Indian Wells. Das bislang einzige Duell entschied Djokovic 2021 in Wimbledon in vier Sätzen für sich.

Djokovic vs. Draper - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jack Draper gibt es ab 2 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells