ATP Indian Wells: Starker Medvedev wartet auf Djokovic

Daniil Medvedev ist mit einem souveränen 6:2 und 6:4 gegen Alex Michelsen ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Dort könnte der Russe auf Novak Djokovic treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 23:11 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Indian Wells schon im Viertelfinale

Ja, das ist schon fast wieder der “alte” Daniil Medvedev. Der Russe, der durch die weltpolitischen Umstände in Dubai erst verspätet ins Tennis Paradise in Indian Wells anreisen konnte, steht nach einem ungefährdeten 6:2 und 6:4 gegen Alex Michelsen schon unter den letzten acht. Dort könnte Medvedev auf Novak Djokovic treffen. Der allerdings muss sich zunächst einmal gegen Titelverteidiger Jack Draper durchsetzen.

Ebenfalls schon im Viertelfinal steht Cameron Norrie, der das Turnier in Indian Wells im herbst 2021 ja schon einmal gewinnen konnte. Norrie hatte mit Rinky Hijikata beim 6:4 und 6:2 ebenfalls keine Probleme. Jetzt könnte es für den Briten gegen Carlos Alcaraz gehen. Der Spanier spielt derzeit gegen Casper Ruud.

In der unteren Tableau-Hälfte stehen die Viertelfinalpartien ja schon seit gestern fest. So trifft Alexander Zverev am Donnerstag (Ortszeit) auf Arthur Fils. Und Learner Tien fordert Jannik Sinner, die Nummer zwei des Turniers.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells