Nur die US-Amerikaner pfeifen auf Monte-Carlo

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo hat 2026 ein großartiges Teilnehmerfeld zu bieten. Nur die US-Amerikaner haben offenbar nicht so richtig Lust auf das Fürstentum.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 14:11 Uhr

© Getty Images Titelverteidiger in Monte-Carlo ist Carlos Alcaraz

Bekanntermaßen ist das Event in Monte-Carlo das einzige ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres, das für die Spieler nicht verpflichtend ist. Die unlängst veröffentlichte Entry List lässt dennoch auf ein starkes Teilnehmerfeld schließen - und garantiert gleich zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison großartiges Tennis.

Mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic und Alexander Zverev haben die Topstars der Szene geschlossen für Monte-Carlo genannt. Aus den aktuellen Top Ten fehlt lediglich der Weltranglistenachte Ben Shelton. Im Vorjahr war der Linkshänder im Fürstentum noch an den Start gegangen.

Alcaraz startet als Titelverteidiger

Ohnedies scheinen die US-Amerikaner nicht allzu viel Lust auf Monte-Carlo zu haben. Tommy Paul, Learner Tien, Brandon Nakashima, Jenson Brooksby und Alex Michelsen werden das erste 1000er-Turnier auf Sand allesamt auslassen. Neben diesem Quintett ist aus den Top 50 ansonsten nur der länger verletzte Holger Rune nicht in der Entry List zu finden.

Topfavorit ist - aus heutiger Sicht - freilich Alcaraz, der in Monte-Carlo als Titelverteidiger an den Start gehen wird. Das Turnier findet in diesem Jahr vom 5. bis 12. April statt.