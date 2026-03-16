ATP Indian Wells: Jannik Sinner sichert sich ersten Titel 2026

Jannik Sinner hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells seinen ersten Titel im Jahr 2026 geholt. Der Südtiroler bezwang Daniil Medvedev im Finale in zwei Tiebreaks.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 00:40 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner durfte jubeln

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Jannik Sinner hat im dritten Anlauf seinen ersten Titel im Kalenderjahr 2026 geholt. Der Weltranglistenzweite, der zuvor bei den Australian Open und in Doha leer ausgegangen war, sicherte sich am Sonntag (Ortszeit) den Turniersieg beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells. Sinner setzte sich im Finale gegen Daniil Medvedev mit 7:6 (6) und 7:6 (4) durch.

Bei rund 35 Grad Celsius entwickelte sich auf dem Centre Court schnell ein offener Schlagabtausch, in dem im ersten Satz keiner der beiden Spieler ein Break schaffte. Im Tiebreak hatte Sinner dank eines einzigen Minibreaks knapp mit 8:6 das bessere Ende für sich.

Sinner mit Mega-Comeback im zweiten Tiebreak

Der Widerstand von Medvedev, der dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz im Halbfinale dessen erste Saisonniederlage zugefügt hatte, war damit nicht gebrochen. Der Russe schlug weiterhin herausragend auf und hielt auch von der Grundlinie gut dagegen.

Ohne Breakchance im zweiten Abschnitt ging es neuerlich in ein Tiebreak, in dem Medvedev rasch mit 4:0 in Führung ging. Sinner glückte jedoch ein starkes Comeback: Der 24-Jährige gewann sieben Punkte en suite und sicherte sich damit nach einer Stunde und 55 Minuten Spielzeit den Titel in Indian Wells.

“Wir sind sehr früh hierher gekommen, um uns vorzubereiten. Es ist sehr besonders, diese Trophäe in Händen zu halten”, sagte Sinner, der das Turnier in der kalifornischen Wüste ohne Satzverlust gewann, bei der Siegerehrung. Nach seinem Premierentriumph in Indian Wells hat der Italiener nun sämtliche große Titel auf Hartplatz gewonnen.

Das Einzel-Tableau in Indian Wells