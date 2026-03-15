ATP Masters Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Daniil Medvedev treffen heute im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 22 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 08:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner und Daniil Medvedev spielen heute um den Titel in Indian Wells

Schafft Daniil Medvedev nach dem Coup gegen Carlos Alcaraz die nächste Überraschung? Heute geht es gegen Jannik Sinner - und der führt im Head-to-Head mit Medvedev mit 8:7-Siegen.

Sinnera hat ja im Halbfinale sicher gegen Alexander Zverev gewonnen. Für beide wäre es der erste Titel in Indian Wells.

Sinner vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev gibt es ab 22 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.