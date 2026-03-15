ATP Masters Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Daniil Medvedev treffen heute im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 22 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 08:58 Uhr
Schafft Daniil Medvedev nach dem Coup gegen Carlos Alcaraz die nächste Überraschung? Heute geht es gegen Jannik Sinner - und der führt im Head-to-Head mit Medvedev mit 8:7-Siegen.
Sinnera hat ja im Halbfinale sicher gegen Alexander Zverev gewonnen. Für beide wäre es der erste Titel in Indian Wells.
Sinner vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev gibt es ab 22 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.