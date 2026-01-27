Zusätzlich im Coaching-Team: Engel arbeitet mit Kindlmann

Das DTB-Top-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam um einen bekannten Namen erweitert. Neben Ulf Fischer wird der 18-jährige Franke künftig auch von Dieter Kindlmann gecoacht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 17:54 Uhr

© Getty Images Justin Engel wird künftig in seinem Coaching-Team neben Ulf Fischer auch mit Dieter Kindlmann zusammenarbeiten.

Nach seiner aktiven Karriere als Spieler, die ihn mit vier Challenger-Titeln bis auf Position 130 in der Weltrangliste führte, startete der 43-Jährige Kindlmann seine Coaching-Karriere als jahrelanger Hitting-Partner der fünffachen Grand-Slam-Siegerin Maria Sharapova. Später betreute er an der Seite von Lindsay Davenport die US-Amerikanerin Madison Keys, als diese 2017 das Endspiel bei den US Open erreichte und arbeitete mit weiteren Weltklassespielerinnen wie Anastasia Pavlyuchenkova und Aryna Sabalenka zusammen. Auch die dreifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber holte den erfolgreichen Coach für mehrere Monate in ihr Team. Zuletzt war er mit dem Schweizer Junioren-Grand-Slam-Sieger Dominic Stricker auf Tour.

Im letzten Dezember vereinbarte Engel-Coach Ulf Fischer eine Trainingswoche des Youngsters mit Kindlmann in der TennisBase Oberhaching, die bei Spieler und Trainer wohl einen guten Eindruck hinterließ. Ab März wird sich der Allgäuer, der in der Schweiz wohnhaft bleiben wird, zusammen mit Fischer um die sportlichen Belange des Teenagers kümmern, der seit Beginn des Jahres wie Fischer in Monte Carlo beheimatet ist und dort mit anderen Top-Spielern wie Alexander Zverev und Daniil Medvedev im ansässigen Country Club trainieren wird.

Für die angelaufene Saison setzt sich der aktuell auf Position 184 in der Weltrangliste klassierte Engel große Ziele. Zum Ende der Spielzeit strebt der Nürnberger einen Platz in den Top 100 an, um in der kommenden Saison bei den Grand-Slam-Turnieren direkt im Hauptfeld zu stehen. Auf der Tour wird der 18-Jährige nach seinem Erstrunden-Aus bei der Qualifikation der Australian Open in dieser Woche beim ATP-Challenger-Turnier im französischen Quimper an den Start gehen. Seinen ersten Titelgewinn auf dieser Ebene feierte der DTB-Kaderspieler im vergangenen Jahr auf heimischem Boden in Hamburg.