Gael Monfils mit dem perfekten Spagat als Fan und Profi

Noch verweilt Gael Monfilsbei seinem letzten Australien-Aufenthalt als aktiver Tennisprofi weiterhin im Melbourne, um seine Ehefrau Elina Svitolina bei ihrem Viertelfinale gegen Coco Gauff bestmöglich zu unterstützen. Zudem nutzt er die breitgefächerte Anlage, um sich bereits auf Sand für die kommende Südamerika-Tour vorzubereiten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 15:56 Uhr

© Getty Images Neben dem Support für seine Ehefrau Elina Svitolina nutzt Gael Monfils die Anlage in Melbourne auch für die ersten Trainingseinheiten auf Sand.

In seiner letzten Saison schlägt Gael Monfils mit der Teilnahme beim Golden Swing der ATP-Tour in Südamerika zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wird dort das Antreten der Profis mit großem Namen aufgrund der kurzzeitigen Umstellung auf den Sandbelag in Form von fürstlichen Antrittsgagen im wahrsten Sinne des Wortes vergoldet. Zum anderen dürfte dem Entertainer mit seinem spektakulären Spiel ein letztes Mal der ganz große Zuspruch des sportfanatischen Publikums in Südamerika in begeisterter Atmosphäre zuteilwerden.

Doch wie man Gael Monfils kennt, möchte er dem Publikum für gutes Geld auch die maximale Unterhaltung zukommen lassen. Obwohl der 39-Jährige aktuell noch in Melbourne verweilt, um seine Frau im Viertelfinale der Australian Open gegen die US-Amerikanerin bestmöglich zu unterstützen, ließ er es sich nicht nehmen, die breitgefächerte Anlage im Melbourne-Park bestmöglich zu nutzen und schon die ersten Trainingseinheiten auf der roten Asche zu begehen.

Auch wenn die meisten Top-Spieler die Umstellung auf den Sandbelag im Februar scheuen, dürfen sich die ATP-Turniere dort dennoch auf spektakuläres Tennis freuen. Neben den südamerikanischen Lokalmatadoren mit dem Argentinier Francisco Cerundolo und dem brasilianischen Shootingstar Joao Fonseca haben auch die beiden Italiener Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini ihr Kommen zugesagt, die auf der ATP-Tour bereits auf dem roten Geläuf triumphieren konnten.