Australian Open: Dane Sweeny verabschiedet Gael Monfils aus Australien

In einem spektakulären Erstrunden-Match bei den Australian Open 2026 mit viel Unterhaltungswert und knapp vier Stunden Spieldauer musste sich der französische Fanliebling Gael Monfils in vier Sätzen dem Australier Dane Sweeny geschlagen geben und dürfte sich damit endgültig auf Tour-Ebene vom fünften Kontinent verabschiedet haben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 09:13 Uhr

© Getty Images Trotz großem Kampf musste sich Gael Monfils dem Australier Dane Sweeny in seinem wohl letzten Match beim Major in Melbourne in vier Sätzen beugen.

Gekommen, um zu bleiben! Dieses Motto dürfte sich Gael Monfils für sein Erstrundenmatch der Australian Open 2026 zum Ziel gesetzt haben, da der französische Routinier das Ende seiner Karriere zum Saisonende angekündigt hatte und somit wohl zum letzten Mal beim Major in Melbourne antreten dürfte.

Doch sein australischer Gegner Dane Sweeny war von Beginn an nicht gewillt, dem 39-jährigen freiwillig einen verlängerten Abschied vom ersten Grand-Slam-Turnier der Saison zu gewähren. Schon der erste Durchgang, den Monfils im Tiebreak für sich entscheiden konnte, war von einer unheimlichen Intensität geprägt. Auch im zweiten Satz beharkten sich die beiden Gegner intensiv, diesmal mit dem besseren Ausgang für den 24-jährigen Sweeny.

Leichte Sorgen machten sich schon die Fans von Monfils, als sich dieser bei Pausen immer wieder auf seinem Schläger abstützte, körperlich alles andere als frisch wirkte und auch den dritten Durchgang abgeben musste. Hoffnung keimte noch einmal auf, als der französische Davis-Cup-Spieler zu Beginn des vierten Satzes noch einmal alles in die Waagschale warf und sich eine Break-Führung erkämpfte. Danach hatte der Fanliebling jedoch sein Pulver verschossen und musste seinen Gegner vorbeiziehen lassen. Mit einem Vorhand-Winner die Linie entlang besiegelte der Weltranglisten-182. den 6:7 (3), 7:5, 6:4, 7:5-Erfolg nach 3:51 Stunden Spielzeit.

Fonseca muss fehlender Vorbereitung Tribut zollen

Im Gegensatz zu Monfils hat Teenager Joao Fonseca den größten Teil seiner Karriere noch vor sich. Fragezeichen rankten sich jedoch um den gesundheitlichen und spielerischen Zustand des Brasilianers, der im letzten Jahr im Dezember bei einer Exhibition sein letztes Match bestritten hatte und die beiden Vorbereitungsturniere im Vorfeld des Majors in Melbourne aufgrund von Beschwerden im Bauchbereich des unteren Rückens absagen musste.

Zudem sah sich der 19-jährige mit dem US-Amerikaner Eliot Spizzirri einem Spieler gegenüber, der im Vorbereitungsturnier in Auckland aus der Qualifikation heraus ins Viertelfinale einziehen konnte. Dennoch konnte Fonseca den Beginn der Partie offenhalten, musste jedoch das letzte Aufschlagspiel im Satz zum Verlust des ersten Durchgangs abgeben.

Anschließend hatte Fonseca seine beste Phase, begeisterte mit seinen druckvollen Schlägen und dominierte den zweiten Durchgang komplett. Danach musste die ehemalige Nr. 1 der Junioren-Weltrangliste seiner fehlenden Vorbereitung Tribut zollen und konnte das Level seines 24-jährigen Gegners nicht mehr mitgehen. Mit seinem dritten Matchball besiegelte Spizzirri den 6:4, 2:6, 6:1, 6:2-Erfolg nach 2:39 Stunden.

