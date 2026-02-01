Casper Ruud ist Papa geworden - und kein Tag zu früh

Casper Ruud und seine Frau Maria sind Eltern geworden - das bestätigte der Norweger auf Instagram.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.02.2026, 20:16 Uhr

Herzlichen Glückwunsch, Casper Ruud! Der Weltranglisten-13. ist (vermutlich) stolzer Vater. Sein erstes Baby kam am 30. Januar auf die Welt, wie Ruud via Instagram mitteilte. “Danke für all die schönen Nachrichten in den vergangenen Wochen”, schrieb er. “Maria und unserem Baby geht es gut.”

Ruud hatte erst im Dezember seine Verlobte Maria Galligani geheiratet.

Das Baby-Thema war eines der Rand-Themen in Melbourne. Denn Ruud hatte sich bei Gattin Maria mehrfach bedankt, dass diese in der Heimat ohne ihn auskam - hochschwanger. Während er die Australian Open spielte. Wobei nie ganz sicher war, wie lange: Der 27-Jährige hatte angekündigt, im Zweifel auch während des Turniers den Abflug zu machen, sollte das Baby vorzeitig auf die Welt kommen.

Paul zu Ruud: “Congrats dude”

Ein freiwilliges Aussteigen war dann doch nicht nötig: Ruud unterlag am 26. Januar im Achtelfinale Ben Shelton. Und trat dann zügig den Heimflug an. Rechtzeitig. Zu den ersten Gratulanten gehörten unter anderem Rafael Nadal, Alex de Minaur, Monica Puig, Hubert Hurkacz, Jakub Mensik und Tommy Paul ("Congrats dude!").

Wann Ruud nun wieder auf die Tour zurückkehren wird? Gemeldet hat er für das Turnier in Dallas ab 16. Februar.