Casper Ruud - Heimliche Hochzeit im Dezember

Nach norwegischen Medienberichten hat Casper Ruud vor wenigen Tagen seine Verlobte Maria Galligani geheiratet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 14:45 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist wohl in den Stand der Ehe eingetreten

Hieß es nicht beinahe das gesamte Tennisjahr 2025 über, dass Casper Ruud sich mehr auf die Vorbereitung seiner Hochzeit konzentrieren würde als auf seinen Tagesjob als Tennisprofi? Nun, das mag möglicherweise die Feier des großen Events irgendwann in den kommenden Monaten betreffen. Der tatsächliche Akt der Eheschließung ist allerdings wohl schon vor ein paar Tagen über die Bühne gegangen.

Denn wir einige norwegischen Medien berichten, haben sich Ruud und seine Verlobte Maria Calligani im Rathaus von Oslo und im wirklich allerkleinsten Familienkreis das Ja-Wort gegeben. Zitat: „Es gab keinen roten Teppich. Keine Instagram-Stories. Nur ein grauer Morgen im Zentrum von Oslo und zwei Menschen, die Mitte Dezember zueinander „Ja“ gesagt haben.

Diese herrliche Nachricht wurde mittlerweile auch vom Management von Ruud bestätigt. Die große Sause soll dann zu gegebener Zeit folgen.

Ruud gewinnt 2025 in Madrid und Stockholm

Damit hat also auch Casper Ruud noch im Jahr 2025 Fakten geschaffen. So wie etwa auch die Kollegen Felix Auger-Aliassime oder Denis Shapovalov. Das kanadische Traumduo hat dies allerdings auch etwas offensiver kommuniziert.

Die abgelaufene Spielzeit verlief für Ruud ja eher enttäuschend. Mit einer Ausnahme: In der Caja Magica von Madrid gewann er erstmals ein Turnier der ATP-Masters-1000-Kategorie. Finalgegner war damals Jack Draper. Den zweiten Turniersieg gab es dann erst spät in der Saison: Den holte sich Casper Ruud beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm mit einem Sieg im Endspiel gegen Ugo Humbert. Aktuell wird Ruud an Position zwölf der ATP-Charts geführt.



