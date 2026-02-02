Nach Australian-Open-Verletzung: Lorenzo Musetti verpasst "Golden Swing"

Lorenzo Musetti wird die als “Golden Swing” bezeichneten Turniere in Südamerika verpassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 18:58 Uhr

Lorenzo Musetti wird die anstehenden Turniere in Buenos Aires und Rio de Janeiro verpassen. Das verkündete der Italiener via Instagram.

“Nachdem ich die Ergebisse meiner medizinischen Untersuchungen und Tests erhalten habe, musste ich mit meinem Team die schwierige Entscheidung treffen, die kommenden Turniere in Buenos Aires und Rio de Janeiro abzusagen. Mein Fokus liegt nun auf meiner Rehabilitation, damit ich auf den Platz zurückkehren kann. Danke an alle für die Unterstützung, ich hoffe, euch bald wiederzusehen.”

Musetti hatte sich in seinem Viertelfinalmatch bei den Australian Open gegen den späteren Finalisten Novak Djokovic im dritten Durchgang verletzt - nachdem er die ersten beiden Sätze gewonnen und eine starke Leistung abgrufen hatte. Musetti hatte sich dabei am rechten Oberschenkel verletzt.

Djokovic erklärte hinterher, an diesem Tag pures Glück gehabt zu haben - Musetti sei der klar bessere Spieler gewesen.

Der Weltranglisten-Fünfte aus Italien wird damit versuchen, zum “Sunshine-Double” wieder fit zu sein: den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami.