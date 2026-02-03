Arthur Fils feiert in Montpellier Comeback: "Es war ein langer Weg"

Nach einer langen Leidenszeit kehrt Arthur Fils beim ATP 250-Turnier in Montpellier auf die Tour zurück.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 03.02.2026, 12:14 Uhr

© Getty Images Arthur Fils will zurück in die erweiterte Weltspitze.

Der 21-jährige Franzose, der seit Ende Mai des Vorjahres aufgrund eines Ermüdungsbruchs eines Wirbels mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, gibt sich zuversichtlich. „Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal an einem Wettkampf teilgenommen habe, daher ist die Rückkehr auf die Tour großartig. Ich bin überglücklich und freue mich riesig, wieder vor so vielen Fans auf dem Platz zu stehen. Es war ein langer Weg. Ich bin zurück, und das bedeutet, dass alles positiv ist, sowohl mental als auch körperlich“, so Fils vor Turnierstart.

Nach einer erfolgreichen Sandplatzsaison, in der er unter anderem das Viertelfinale in Monte Carlo und das Halbfinale in Barcelona erreichte, kam der Rückschlag bei den French Open, wo ihm bei seinem epischen Fünf-Satz-Sieg gegen Jaume Munar der Rücken versagte. Was mit leichten Rückenbeschwerden begann, führte zu seiner Absage des Turniers, und aus der ursprünglich geplanten einmonatigen Pause wurde eine immer längere. Ein versuchtes Comeback im August kam zu früh und hatte nur weitere Beschwerden zur Folge.

“Ich bin kein ängstlicher Mensch”

In Panik sei er trotz der langen Leidenszeit nie verfallen, so Fils. “Ich war ziemlich ruhig. Egal, was die Ärzte sagten, ich wusste, dass ich irgendwann zurückkehren und wieder mein bestes Spiel abrufen würde. Ich habe Folgendes über mich gelernt: Ich bin kein besonders ängstlicher Mensch.“ Illusionen macht sich der Franzose jedoch auch keine: ”Ich kann mir nicht einreden, dass ich in meiner 15-jährigen Karriere nie wieder Rückenschmerzen haben werde. Das wäre gelogen."

Im Moment fühlt sich der 21-Jährige jedoch prächtig und ist endgültig bereit für die Rückkehr auf die ATP-Tour. Erster Gegner am Weg zurück wird in Montpellier Landsmann Valentin Royer sein.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier