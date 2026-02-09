ATP: Auch Gael Monfils sagt für Rio ab

Gael Monfils wird bei den Rio Open in seinem Abschiedsjahr fehlen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 13:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Monfils sagte seine Teilnahme beim 500er-Turnier in der kommenden Woche ab.

“Ich habe alles getan, um wieder fit zu werden, aber leider habe ich mich mit einem Virus infiziert, der meine Gesundheit stark beeinträchtigt und mir das Reisen unmöglich macht”, wird Monfils in einer Erklärung des Turniers zitiert. “Im Moment hat meine Gesundheit Priorität und ich brauche Zeit, um mich zu erholen und wieder auf den Platz zurückkehren zu können. Ich liebe es, in Rio zu spielen, und entschuldige mich bei den Fans und den Turnierveranstaltern, dass ich nicht dabei sein kann.”

Für das Turnier in Rio ein weiterer herber Verlust. Zuvor hatte bereits der Weltranglisten-Fünfte Lorenzo Musetti abgesagt. Er hatte sich bei den Australian Open verletzt. Francisco Cerundolo, die Nummer 19 der Welt, führt damit das Feld an.