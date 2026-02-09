Matteo Berrettini: "Die psychische Gesundheit ist für mich extrem wichtig geworden"

Der ehemalige Weltranglisten-Sechste Matteo Berrettini kämpft seit Jahren mit Verletzungen, die ihn immer wieder zurück werfen. Mental scheint der Italiener jedoch gestärkt aus dieser Leidenszeit hervorzugehen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 20:20 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini ist trotz Verletzungen ein glücklicher Mann.

Aufgrund der ständigen Verletzungen steht Berrettini derzeit nur auf Platz 58 im ATP-Ranking. Zuletzt konnte er bei den Australian Open nicht antreten. In einem aktuellen Interview offenbarte der Italiener, wie er mental mit diesen Rückschlägen umzugehen lernte.

„Mentale Gesundheit ist für mich extrem wichtig geworden", so Berrettini. "Natürlich achte ich auf meine Ernährung, mein Training, meinen Schlafrhythmus und so weiter, aber das mentale Wohlbefinden ist entscheidend geworden - besonders wegen der Verletzungen und allem, was damit einherging. Ich arbeite viel mit meinem Team an diesem Aspekt. Ich habe Leute, die mich unterstützen, und daraus hat sich eine sehr positive Routine entwickelt, die mir sehr geholfen hat, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, als der Druck größer war und ich mit Verletzungen zu kämpfen hatte“, meint der ehemalige Weltranglisten-Sechste.

"Ich bin heute glücklich"

Zwischen 2019 und 2021 erreichte Berrettini das Viertelfinale der French Open, das Halbfinale der US Open und der Australian Open sowie das Wimbledon-Finale. In letzter Zeit musste er jedoch feststellen, dass sein eigener Körper ihm am meisten zu schaffen machte Das brachte ihn dazu, Erfolg anders zu definieren. „Ich habe bereits großartige Titel gewonnen und eine Karriere hingelegt, die ich mir zu Beginn meiner Laufbahn nie hätte vorstellen können. Von meiner Leidenschaft leben und sie zu meinem Beruf machen zu können, ist ein Privileg. Natürlich zählen die Ergebnisse, aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie man seine Karriere lebt und wie viel Freude man daran hat, den wahren Erfolg ausmacht. Und deshalb bin ich heute glücklich“, so der Italiener.

In dieser Woche steht für Berrettini (wieder einmal) ein Comeback auf der Tour an. Am Dienstag will der 29-Jährige beim 250er-Turnier in Buenos Aires sein erstes ATP-Match seit drei Monaten bestreiten. Gegner wird Lokalmatador Federico Coria sein.

