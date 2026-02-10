ATP Buenos Aires: Joao Fonseca hat erstmals etwas zu verteidigen

Zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere tritt Joao Fonseca bei einem ATP-Turnier als Titelverteidiger an. Und zwar in Buenos Aires.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 22:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca mit der Siegertrophäe in Buenos Aires 2025

Auf Joao Fonseca haben viele Tennisexperten natürlich schon früh ein Auge gehabt. Aber sein großes Coming Out feierte der Brasilianer vor Jahresfrist beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires. Da holte er seinen allerersten Titel auf ATP-Ebene - und da noch dazu im Endspiel gegen Francisco Cerundolo. Auf den argentinischen Lokalmatador könnte Fonseca in diesem Jahr schon im Halbfinale treffen.

Allerdings unter anderen Voraussetzungen als noch vor zwölf Monaten: Denn in der 2026er-Edition ist Joao Fonseca an Position drei gesetzt. Im Vorjahr war er davon weit entfernt. Allerdings: Die letzten Wochen sind für den Youngster, der im Herbst 2025 noch den Turniersieg in Basel nachlegen konnte, nicht optimal verlaufen. Seine Starts bei gleich zwei Vorbereitungsevents für die Australian Open musste Fonseca absagen. Wegen einer Verletzung am Rücken.

Fonseca mit viel Druck nach Rio

Und genau die hat ihn auch in Runde eins des ersten Majors des Jahres sichtlich behindert. Wobei: Eliot Spizziri, gegen den Fonseca in Melbourne die Segel streichen musste, hatte zwei Runden später auch Jannik Sinner am Haken. Ehe eine Hitzeunterbrechung den Südtiroler rettete.

Jetzt startet also der kurze „Golden Swing“ für Joao Fonseca. Das wichtigere Turnier wird wohl das zweite sein, das traditionsreiche 500er in Rio de Janeiro. Da war er im vergangenen Jahr einem enormen Erwartungsdruck der heimischen Fans ausgesetzt. Und verlor, sicherlich auch durch die Anstrengungen in Buenos Aires bedingt, gleich zum Auftakt gegen Alexandre Müller.

Seinen Versuch der Titelverteidigung startet Joao Fonseca mit einem Freilos. Danach geht es entweder gegen Alejandro Tabilo oder Facundo Diaz Acosta.

Hier das Einzel-Tableau in Buenos Aires

