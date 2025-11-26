Next Gen Finals: Mensik als erster Spieler qualifiziert, Fonseca nicht dabei

Jakub Mensik wird auch 2025 an den Next Gen Finals in Jeddah teilnehmen. Vorjahressieger Joao Fonseca sagte seine Teilnahme hingegen ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 15:22 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik wird in Jeddah starten

Zuletzt herrschte um die Next Gen Finals in Jeddah ja ziemlich viel Ruhe. Am Mittwoch gab es aus Saudi-Arabien nun wieder mal ein Lebenzeichen: Wie die Veranstalter des Events bekanntgaben. qualifizierte sich der Tscheche Jakub Mensik als erster Spieler offiziell für das U-20-Turnier.

“Das ganze Jahr war wirklich gut für mich, ich habe meinen ersten ATP-Titel beim Masters-1000-Turnier in Miami gewonnen. Es war eine wirklich großartige Saison und es ist besonders, das Jahr als Top-20-Spieler zu beenden”, erklärte Mensik, der bereits im Vorjahr an den Next Gen Finals teilgenommen und dabei alle drei Matches verloren hatte.

Rätselraten geht weiter

Nicht nach Jeddah zurückkehren wird hingegen Vorjahressieger Joao Fonseca, der sich als zweitbester U-20-Spieler nach Mensik ebenfalls für das Turnier qualifiziert hätte. Der Brasilianer sagte seinen Start in Saudi-Arabien verletzungsbedingt ab.

Offen ist, wer neben Mensik bei den Next Gen Finals aufschlagen wird. Obwohl das Race to Jeddah bereits am 10. November endete, gab die ATP neben dem Tschechen noch keine weiteren Starter bekannt. Offenbar soll das Teilnehmerfeld bis Ende der kommenden Woche stehen.