Next Gen ATP Finals: Nishesh Basavareddy zum zweiten Mal dabei

Der US-Amerikaner Nishesh Basavareddy hat sich zum zweiten Mal für die Next Gen ATP Finals in Jeddah (17. bis 21. Dezember 2025) qualifiziert und wurde von der ATP als fixer Teilnehmer bestätigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 08:01 Uhr

© Getty Images Nishesh Basavareddy

Basavareddy stellt die Nummer 8 im “Race to Jeddah”.

Der 20-Jährige ist aktuell auf Platz 166 im ATP-Ranking notiert, im Sommer hatte er mit Platz 99 seine bislang beste Platzierung erreicht. Sein großes Highlight in diesem Jahr: das Halbfinale beim 250er-Turnier zu Saisonbeginn in Auckland. Bei den anschließenden Australian Open knöpfte er Novak Djokovic in Runde 1 den ersten Satz ab. Auf der ATP-Tour lief es danach eher unrund, mit vielen frühen Niederlagen. Ein schöner Sieg gelang im im Spätjahr über Ex-Top-Ten-Mann Marin Cilic in Hangzhou.

Deutschen Tennisfans ist Basavareddy womöglich vom Turnier in Cincinnati in Erinnerung, hier unterlag er in Runde zwei Alexander Zverev mit 3:6, 3:6.

Basavareddy, zwei Jahre lang für die Stanford University Cardinals aktiv, hat mit dem ehemaligen Doppel-Weltranglisten-Ersten Rajeev Ram einen bekannten Mentor - die beiden verbindet bereits seit mehr als zehn Jahren ein enger Draht. Grund: der gemeinsame Coach Bryan Smith - und ihre Verbindung zur indischen Tennis-Community.

Bei den Next Gen ATP Finals im Vorjahr war für Basavareddy mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrrunde Schluss.

Zum Race to Jeddah