NextGen Finals: Übertrumpft Nicolai Budkov Kjaer Landsmann Casper Ruud?

Nicolai Budkov Kjaer hat sich mit vier Challenger-Titeln 2025 zu den NextGen Finals nach Jeddah gespielt. Dort könnte er als erster Norweger den Sieg holen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.11.2025, 19:25 Uhr

© Getty Images Nicolai Budkov Kjaer hat für Norwegen auch schon im Davis Cup gespielt

„Gewinnen ist eine Gewohnheit“, heißt es ja manchmal im anglophilen Sprachraum. Und wenn das stimmt, dann darf man Nicolai Budkov Kjaer bei den NextGen Finals in Jeddah durchaus zum allerneusten Favoritenkreis zählen. Denn der junge Norweger hat in dieser Spielzeit gleich vier Erfolge bei ATP-Challenger-Turnieren gefeiert: in Glasgow, Tampere, Astana und Mouilleron le-Captif.

Das sind gute Voraussetzungen dafür, dass Budkov Kjaer das schafft, woran sein weitaus erfahrener Landsmann Casper Ruud gescheitert ist. Denn Ruud war 2019 beim Nachwuchs-Masters in Mailand am Start, schied aber nach zwei glatten Niederlagen gegen Alex de Minaur und Miomir Kecmanovic aus. Immerhin gegen Alejandro Davidovich-Fokina konnte Ruud damals einen Sieg einfahren.

Budkov Kjaer zu Jahresbeginn außerhalb der Top 500

Nicolai Budkov Kjaer hat das Tennisjahr 2025 bei einem Challenger in Nottingham begonnen, damals noch als Nummer 518 der ATP-Charts. Aktuell wird der 19-Jährige auf Platz 133 geführt. Was auch zeigt, wie hart der Weg unter die Top 100 der Weltrangliste ist. Auf der „großen“ ATP-Tour hat Budkov Kjaer lediglich acht Partien bestritten, im Hauptfeld nur eines gewonnen: auf Sand in Bastad gegen den den brasilianischen Routinier Thiago Monteiro.

Die Verbesserung in der Rangliste hat Nicolai Budkov Kjaer aber einen sichern Platz in der Qualifikation für die Australian Open 2026 eingebracht. Auf Junioren-Ebene hat er bei einem der Majors ja schon reüssiert: 2024 gelang dem Teenager der Sieg in Wimbledon.

