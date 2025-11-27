Next Gen ATP Finals: Blockx sorgt für belgische Premiere

Alexander Blockx hat sich erstmals für die Next Gen ATP Finals in Jeddah qualifiziert. Der 20-Jährige wird der erste belgische Spieler sein, der an dem Event teilnimmt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 27.11.2025, 16:48 Uhr

Alexander Blockx ist der erste Belgier, der an den Next Gen ATP Finals teilnimmt.

Blockx startete furios in die Saison 2025 und holte sich gleich zu Beginn beim ATP-Challenger-Turnier in Oeiras, Portugal, den Titel. Für den Belgier war es der zweite Titel auf Challenger-Ebene. Anschließend qualifizierte er sich für das Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami und erreichte das Finale beim Challenger-Turnier in Winnipeg.

Seinen ersten Matchsieg bei einem ATP Masters 1000-Turnier fuhr Blockx dann in Cincinnati ein, wo er in der ersten Runde Marcos Giron bezwang. Der 20-Jährige beendete die Saison mit einem weiteren Titel auf der Challenger Tour in Bratislava und einem weiteren Matchsieg auf ATP-Niveau beim Turnier in Metz.

Blockx hattes das Jahr außerhalb der Top 200 der ATP-Weltrangliste begonnen, kletterte jedoch im Saisonverlauf stetig nach oben und erreichte schließlich im November mit Platz 101 seine bisher beste Platzierung.

Der 1,93 Meter große Antwerpener wurde als Sohn ukrainischer Eltern geboren, die beide Profisportler waren. Sein Vater Oleg war Leichtathlet, seine Mutter Natalia war Schwimmerin. Blockx wird bereits seit seinem vierten Lebensjahr von Philippe Cassiers trainiert. Einen Höhepunkt ihrer bisherigen Zusammenarbeit markierte das 2023, als Blockx bei den Junioren sowohl im Einzel als auch im Doppel die Weltranglisten-Position eins einnahm.

Die Next Gen ATP Finals 2025 finden vom 17. bis 21. Dezember im saudi-arabischen Jeddah statt.

