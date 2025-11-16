ATP Finals: Sinner schlägt Alcaraz - und verteidigt seinen Titel

Jannik Sinner hat mit einem 7:6 (4) und 7:5 gegen Carlos Alcaraz zum zweiten Mal in Folge die ATP Finals in Turin gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.11.2025, 20:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner in Turin 2025

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Kurz nach halb acht Uhr abends trug sich am Sonntag in der Inalpi Arena in Turin gar Unerhörtes zu: Da gab Jannik Sinner nämlich mit zwei Doppelfehlern und einer wilden Vorhand seinen Aufschlag ab. Erstmals bei den ATP Finals 2025. Und gleich nachdem der Titelverteidiger den ersten Satz gegen Carlos Alcaraz mit 7:4 im Tiebreak gewonnen hatte.

Das 16. Duell der beiden Ausnahmespieler war bis dorthin sicherlich nicht ihr bestes, bei beiden Akteuren war doch ein gerüttelt Maß an Nervosität zu konstatieren. In den entscheidenden Phasen war Jannik Sinner dann aber wie gewohnt da: So auch bei den Satzbällen, die Alcaraz als Rückschläger beim Stand von 6:5 nicht nutzen konnte. Ein paar Minuten vorher hatte es erneut einen medizinischen Vorfall in der Halle gegeben, es war leider nicht der erste während dieser ATP Finals.

Alcaraz schafft frühes Break, Sinner gleicht glücklich aus

Alcaraz jedenfalls konnte seinen Vorsprung im zweiten Akt nicht lange halten, auch wenn der Ausgleich zum 3:3 ziemlich glücklich aus der Sicht des Lokalmatadors zustande kam. Die Fans auf den Tribünen haben es dennoch enthusiastisch gefeiert. Aber Alcaraz blieb hartnäckig, hatte im siebenten Spiel gleich wieder einen Breakball. Den Sinner aber parierte.

Der Druck lag nun aber natürlich eher auf der Seite des Spaniers. Denn der musste mit eigenem Aufschlag ja immer nachziehen. Und nach einer Spielzeit von 2:12 war Sinner nur noch zwei Punkte vom Titelgewinn entfernt. Alcaraz ging zunächst mit 4=:30 in Führung, dann gewann Sinner zwei Punkte in Folge: Matchball. Und da verzog Carlos Alcaraz einen Rückhandball.

Bereits am Nachmittag hatten sich Harri Heliovaara und Henry Patten den Titel im Doppel gesichert. Die beiden besiegten Neal Skupski und Joe Salisbury mit 7:5 und 6:3.

Im kommenden Jahr werden die Finals wohl zum letzten Mal in Turin stattfinden. Ob es dann tatsächlich nach Mailand weitergeht, wird sich erst weisen.



