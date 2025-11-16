ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz treffen im Endspiel der ATP Finals 2025 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2025, 18:09 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen zum 16. Mal aufeinander

Es wird bereits die 16. Partie zwischen Sinner und Alcaraz werden, der Spanier hat im Head-to-Haed die Nase mit 10:5 vorne. In der Halle ist aber wohl eher Jannik Sinner der Favorit. Schließlich hat der Südtiroler die letzten 30 Indoor-Matches gewinnen können.

Für Sinner geht es um den zweiten Titel beim Saisonabschluss. Für Carlos Alcaraz wäre es eine Premiere.

