US Open 2025: Alcaraz schlägt Sinner, holt zweiten Titel und die Nummer eins

Carlos Alcaraz hat mit einem 6:2, 3:6, 6:1 und 6:4 gegen Jannik Sinner zum zweiten mal den Titel bei den US Open gewonnen. Damit wird der Spanier am Montag auch wieder die Spitze der ATP-Weltrangliste übernehmen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 23:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz am Sonntag in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn man ein bisschen böse ist, dann könnte man fast sagen: Das allererste Spiel des US-Open-Finales 2025 zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz hat besseres Tennis gebracht als das gesamte Männerturnier bis dorthin. Und viel schlechter ist es danach auch nicht mehr geworden.

Aufgrund der Anwesenheit des US-Präsidenten hatte sich der Matchbeginn um fast eine Stunde verzögert, die massiven Sicherheitsvorkehrungen waren dem zahlenden Publikum wohl nicht bewusst gewesen. Jedenfalls standen noch ziemlich viele Leute auf dem Platz vor dem Eingang ins Arthur Ashe Stadium, da hatte Carlos Alcaraz den ersten Satz schon mit 6:2 gewonnen. Und dabei bei eigenem Aufschlag nur drei Punkte abgegeben.

Wie zu erwarten ließ sich Sinner dadurch nicht aus der Ruhe bringen, der Titelverteidiger in Flushing Meadows nutzte eine kurze Schwächephase von Alcaraz zum Break zum 3:1. Und servierte ohne besondere Vorkommnisse zum 6:3 und damit Satzausgleich aus.

Sinner ohne erkennbare physische Probleme

Es war der erste kleine Schmutzfleck auf der weißen Weste von Carlos Alcaraz, der ja ohne Satzverlust ins Endspiel gekommen war. Erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier. Von Verletzungsproblemen, die sich im Halbfinale von Sinner abgezeichnet hatten, war indes nichts zu sehen.

Im dritten Akt war es wieder Alcaraz, der vorlegte. Sinner half mit zwei Vorhandfehlern beim 0:2 ein bisschen mit. Und zeigte danach auch ein seltenes Anzeichen von Frustration. Mit dem neuerlichen Break zum 4:0 schaffte Alcaraz zumindest in diesem Durchgang klare Verhältnisse. Nach 1:50 Stunde Spielzeit lag der Spanier wieder in Führung.

Alcaraz mit sechs Grand-Slam-Titeln

Und Jannik Sinner war gleich wieder in Gefahr, wehrte aber zwei Breakbälle ab. Den zweiten auf spektakuläre Art und Weise. Ein paar Minuten später war es dann aber soweit: Sinner leistete sich im fünften Spiel zunächst einen Doppelfehler, dann flog eine Vorhand ins Aus. Alcaraz gelang das Break zum 3:2. Und er hatte einen richtig guten Tag als Aufschläger erwischt. Aber ein Sieg bei einem der vier größten Turniere der Tenniswelt muss erst einmal ausserviert werden.

Nach 2:40 Stunden hatte Alcaraz ein 40:15, mithin zwei Matchbälle. Beide parierte Sinner mit offensiven Rerturns. Den drtten aber versenkte Alcaraz mit einem Ass.

Für Carlos Alcaraz ist der Triumph bei den US Open der insgesamt sechste bei einem Grand-Slam-Turnier. Der Schützling von Juan Carlos Ferrero hat jeweils zweimal in Roland-Garros, in Wimbledon und nun in Flushing Meadows triumphiert. Lediglich ein Sieg bei den Australian Open fehlt Alcaraz noch auf den Karriere-Grand-Slam. Bei Jannik Sinner ist das fehlende Puzzleteil der Erfolg in Paris.

In der ATP-Weltrangliste wird es nach diesem Spitzenduell einen Führungswechsel geben. Ab Montag thront wieder Carlos Alcaraz über allen.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open



