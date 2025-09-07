US Open 2025 Finale live: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bestreiten heute das Endspiel der US Open 2025. Das Match gibt es ab 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 23:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nach dem Wimbledon-Finale vor ein paar Wochen

Es ist davon auszugehen, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nach ihren Freiluftfestspielen in Rom, Roland-Garros, Wimbledon und (eingeschränkt) Cincinnati heute unter dem geschlossenen Dach des Arthur Ashe Stadiums das Finale der US Open 2025 austragen werden. Wenn man der Wettervorhersage traut.

Was natürlich auch eines bedeutet: Die Stimmung wird noch einmal besser sein, wenn die beiden besten Spieler der Welt ihr drittes Grand-Slam-Finale hintereinander gegeneinander bestreiten. Für Carlos Alcaraz geht es um den sechsten Major-Titel, für Jannik Sinner um den fünften.

Sinner vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gibt es ab 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern