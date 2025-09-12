US-Zuschauer bei US Open: Alcaraz und Sinner in Djokovic/Federer-Sphären

Die US Open 2025 haben TV-zuschauermäßig in den USA deutlich zugelegt. Sowohl das Finale der Herren als auch das der Damen rief deutlich mehr Interesse hervor als die Endspiele in 2024.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 12:53 Uhr

© Getty Images

Das Duell zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner kommt nicht mehr nur in der Tennis-Bubble gut an, auch in weiteren Tennis-Fankreisen scheinen die beiden immer mehr Interesse hervorzurufen.

So zu sehen bei den US Open: Alcaraz und Sinner spielten hier das dritte Majorfinale in Folge; Alcaraz holte diesmal in vier Sätzen den Sieg und revanchierte sich damit für die Wimbledonniederlage. In Paris hatte ebenfalls Alcaraz triumphiert, nach einem Drama in fünf Akten und nach abgewehrten Matchbällen.

Ganz so dramatisch lief es bei den US Open 2025 nicht ab, für Begeisterung sorgten die beiden Besten der Welt dennoch auf vor den TV-Bildschirmen. Wie der Sportsender ESPN bekannt gab, schauten durchschnittlich 3 Millionen Tennisfans beim Endspiel zu, eine Steigerung um 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Was einigermaßen verwundert: Schließlich stand 2024 mit Taylor Fritz ein US-Amerikaner im Finale (er verlor in drei Sätzen).

Auch Frauenfinale zwischen Sabalenka und Anisimova top

Damit nicht genug: Laut ESPN holte man damit die zweitbeste Quote überhaupt, was hauseigene US-Open-Finals angeht, und zog so viele Zuschauende an wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2015 hatte Novak Djokovic in einem dramatischen Endspiel gegen Roger Federer gesiegt.

Auch bezüglich des Damenfinals am Samstag hatte man beim Sportsender Grund zur Freude. Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova zogen im Schnitt 2,4 Millionen Fans vor den TV, ein Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresfinale zwischen Sabalenka und Jessica Pegula.

ESPN überträgt die US Open seit 2015. Zuvor hatte CBS das wichtigste Tennisturnier der USA gezeigt.