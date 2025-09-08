Nach den US Open ist vor dem Davis Cup

Damit es nach den US-Open nicht zur großen Leere kommt, wartet der Daviscup auf die internationalen Tennisfans. Auch Deutschland und Österreich kämpfen in der zweiten Runde der Davis Cup Qualifiers 2025 um den Finaleinzug in Bologna.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 17:51 Uhr

© Getty Images Am 12. und 13. September tritt Deutschland gegen Japan an

Neuer Modus, neue Chancen

2025 wurde der Davis Cup erneut reformiert: Statt einer Gruppenphase im September bestreiten nun 14 Nationen Heim- und Auswärtsspiele in der zweiten Qualifikationsrunde. Die sieben Sieger ziehen neben Titelverteidiger Italien direkt in das Finale der letzten 8 im November, wo das Turnier im K.o.-Modus ab dem Viertelfinale gespielt wird. Damit rücken die Duelle im September noch stärker in den Fokus, denn jedes Match kann über den Einzug in die Endrunde entscheiden.

Deutschland trifft auf Japan

Am 12. und 13. September tritt Deutschland im ARIAKE Colosseum in Tokio auf Hartplatz gegen Japan an. Deutschland schickt Yannik Hanfmann und Jan-Lennard Struff in die Einzel, ergänzt durch die Doppelspieler Kevin Krawietz und Tim Pütz. Youngster Justin Engel ist ebenfalls Teil des Teams. Alexander Zverev fehlt aufgrund des dichten Turnierplans, so dass Struff als deutsche Nummer eins fungiert.

Japan in Bestbesetzung

Japan tritt dagegen mit voller Kapelle an und wird dabei von Kei Nishikori angeführt. Unterstützt wird er von Shintaro Mochizuki, Yosuke Watanuki, Yoshihito Nishioka und Takero Yuzuki. Mit diesem Aufgebot hoffen die Gastgeber, den Heimvorteil zu nutzen und die deutsche Mannschaft zu bezwingen.

Österreich gegen Ungarn

Zeitgleich kämpft Österreich vom 11. bis 13. September in Debrecen gegen Ungarn um den Einzug ins Final-8-Turnier. Filip Misolic und Jurij Rodionov stehen für die Einzel zur Verfügung, während Lucas Miedler (ATP-Doppel 35) und Alexander Erler (ATP-Doppel 42) die Doppelpartien bestreiten. Alexander Ofner fällt aus, Lukas Neumayr könnte als Ersatz nachrücken.

Zeitplan und Bedeutung

Für Deutschland beginnen die Einzel am Freitag in der Früh um 5:00 Uhr MESZ, am Samstag folgen drei Partien ab 4:00 Uhr MESZ. Österreich startet am Freitag mit dem ersten Einzel unmittelbar nach der Auslosung. Jedes Match zählt einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte holt, gewinnt das Länderspiel.