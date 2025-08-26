Auftakt mit Buzz-Cut: Das steckt hinter Alcaraz neuer Frisur

Carlos Alcaraz überraschte bei seinem Auftaktmatch der US Open mit einem neuen Haarschnitt. Und tatsächlich gibt es einen guten Grund für die neue Frisur.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 18:25 Uhr

Da musste man kurz zweimal hinsehen: Es ist tatsächlich Carlos Alcaraz, der da gestern mit einem Buzz-Cut den Center Court der US Open betrat. Seine neue Frisur scheint ihn aber (natürlich) nicht bei seinem Tennisspiel beeinträchtigt zu haben. In drei Sätzen fertigte er Reilly Opelka ab. Danach gab es das übliche Siegerinterview auf dem Court, und der Spanier erklärte den Fans, wie es zu dem neuen Haarschnitt kam.

Grund der fast Glatze sei ein Missgeschick seines Bruders. Carlos habe vor seinem ersten Auftritt bei dem New Yorker Grand Slam unbedingt noch einen neuen Schnitt haben wollen, da er seine Haare schon ziemlich lang fand. „Plötzlich hat sich mein Bruder mit der Maschine vertan. Er hat sie einfach abgeschnitten. Dann war die einzige Möglichkeit, sie einfach abzurasieren“, erzählte der 22-Jährige.

Alcaraz jetzt „noch schneller“ auf dem Platz

Der fünffache Grand-Slam-Champion nahm den Unfall gelassen. Es sei nicht dramatisch, und außerdem seien seine Haare in ein paar Tagen wieder nachgewachsen. „Manche mögen es, manche mögen es nicht. Um ehrlich zu sein: Ich lache darüber, wie die Leute reagieren. Es ist, wie es ist.“ Nach 2:05 Stunden hatte der 22-Jährige seinen Auftakt perfekt gemeistert – er sei mit dem neuen Haarschnitt einfach schneller gewesen, sagte Alcaraz lachend.

Letztes Jahr war der French-Open-Sieger bereits überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden. Das soll diesmal nicht passieren, sind er und Sinner doch die Favoriten auf die begehrte Trophäe. Abrundend feierte der Spanier seinen Auftaktsieg mit einer Golfbewegung Richtung Publikum. Grund: Golf-Superstar Rory McIlroy kam vorher vorbei und quatschte ein wenig mit Alcaraz. Der Spanier ist ja bekanntermaßen ein leidenschaftlicher Golfer.

Tiafoe kein Fan des neuen Haarschnitts

Zumindest bei einem wissen wir, dass derjenige absolut nicht begeistert von Carlitos neuer Frisur war: Frances Tiafoe. Als dieser bei der Pressekonferenz auf den neuen Schnitt seines Kollegen angesprochen wurde sagte der US-Amerikaner : "Ja also ich denke, es ist auf jeden Fall schrecklich." Lachend fügte Tiafoe noch hinzu: “Aber natürlich am Ende des Tages ist es Carlos und er ist mein Freund.”

