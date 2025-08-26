US Open 2025: New-Look Alcaraz nimmt die Hürde Opelka

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:4, 7:5 und 6:4 gegen Reilly Opelka in die zweite Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 06:14 Uhr

An den neuen Look von Carlos Alcaraz wird man sich erst gewöhnen müssen. Aber es ist ja davon auszugehen, dass der Champion von 2022 noch ein paar Partien bei den US Open 2025 bestreiten wird. Und wenn Alcaraz nicht noch einmal zum Rasierer greift (bzw. greifen lässt), dann werden seine Haare spätestens am Finalwochenende auch wieder so etwas wie sommerliche Kürze haben.

Gegen Reilly Opelka kam Alcaraz aber kehlgeschoren auf den Court. Und zeigte im ersten Treffen mit Reilly Opelka überhaupt eine konzentrierte Leistung. Was vor allem heißt: Alcaraz nutzte die wenigen Chancen, der er als Rückschläger gegen Opelka bekam. Und ließ bei eigenem Service so gut wie nichts zu. Dann waren es knapp zwei Stunden Spielzeit, die Alcaraz benötigte, um in die zweite Runde einzuziehen. Sehr zur Freude der Fans im Arthur Ashe Stadium, die eher dem spanischen Champion als Lokalmatador Opelka zujubelten.

Alcaraz nun gegen Belucci

Im Post-Match-Interview erklärte Alcaraz, wie es sich anfühlt, gegen Opelka zu spielen:“ Man hat nie den Eindruck, dass man es selbst in der Hand hat.“ Umso zufriedener zeiget sich der Schützling von Juan Carlos Ferrero nach seinem Erfolg. In Runde zwei wartet nun der Italiener Mattia Belucci, der gegen Jerry Shang mit 2:1-Sätzen in Führung lag, ehe Shang im vierten Satz aufgeben musste.

Zu den späteren Siegern am Montag zählten auch Casper Ruud und Andrey Rublev. Ruud gewann gegen Sebastian Ofner ebenso in drei Sätzen wie Rublev gegen Dino Prizmic. Am Nachmittag hatten sich auf dem Grandstand hintereinander Joao Fonseca und Holger Rune für Runde zwei qualifiziert. Rune trifft im nächsten Match am Mittwoch übrigens auf Jan-Lennard Struff, der nach überstandener Qualifikation auch gegen Mackenzie McDonald gewann.

Große Probleme hatte Flavio Cobolli mit Landsmann Francesco Passaro. Überraschend souverän hatte dagegen Frances Tiafoe Yoshihito Nishioka im Griff.

