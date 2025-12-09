Carlos Alcaraz gewinnt den Stefan Edberg Sportsmanship Award

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz hat zum zweiten Mal seiner Karriere den Stefan Edberg Sportsmanship Award der ATP gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2025, 17:54 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist nie um ein Lächeln verlegen

Auszeichnungen am Ende eines Tennisjahres, die nicht auf der Anzahl der erzielten Punkte basieren, kommen ja manchmal ein bisschen unübersichtlich zustande. Im Fall des Stefan Edberg Sportsmanship Awards 2025 könnte das Panel, das über den Sieger bestimmt, kaum prominenter sein. Es handelt sich nämlich um jene 29 Spieler, die es bislang irgendwann in ihrer Karriere geschafft haben, auf Position eins der Weltrangliste zu klettern.

Und eben die haben nun zum zweiten Mal Carlos Alcaraz diese Ehre zuteil werden lassen. Nun sind die Zeiten ja vorbei, als man Bälle, die ein Linienrichter etwas voreilig als außerhalb des Feldes beurteilt hatte, dann doch seinem Gegner zugestanden hat. Unvergessen in diesem Zusammenhang Dominic Thiem, der vor einigen Jahren bei den US Open Taylor Fritz den Hinweis gab, er möge doch nach einem Out-Ruf eine Challenge nehmen (die Fritz dann auch prompt „gewann“).

Aber Carlos Alcaraz hat sich auch in dieser Spielzeit wieder als stets fairer Sportsmann erwiesen, so nebenbei aber eben auch acht Trophäen abgestaubt, darunter jene in Roland-Garros und bei den US Open in New York City.

Neben Alcaraz waren noch Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud und Grigor Dimitrov nominiert. Die Auswahl dafür hatte zuvor die International Tennis Writers Association (ITWA) getroffen.

