ATP-Weltrangliste: Jodar verpasst den Top-10-Rekord von Boris Becker

Mit der Finalteilnahme beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai stellte Rafael Jodar mit Position 11 sein bereits im August erstmals erreichtes Karrierehoch in der Weltrangliste ein. Dennoch verpasste der Spanier mit der Finalniederlage endgültig den Top-10-Rekord von Boris Becker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 15:32 Uhr

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© Getty Images Den Rekord von Boris Becker mit dem schnellsten Top-10-Einzug aus den Top 100 kann Rafael Jodar nicht mehr brechen.

Nur noch eine Frage der Zeit schien es im Sommer zu sein, ehe Rafael Jodar einen bereits mehr als 40 Jahre währenden Rekord von Boris Becker ablösen würde. Mit seiner Halbfinalteilnahme beim ATP-Masters-Turnier in Kanada kletterte der junge Spanier erstmals auf Position 11 in der Weltrangliste und stand damit bereits unmittelbar vor dem Einzug in die Top 10. Doch eine anschließende, kleine Formdelle ließ ihn im Ranking erst einmal etwas zurückfallen, ehe ihn nun sein Finaleinzug beim ATP-Masters-Turnier auf Rang 11 zurückkehren ließ.

Doch mit der verpassten Chance, durch den Turniersieg in der chinesischen Millionen-Metropole erstmals in den Kreis der Top 10 einzuziehen, muss der 19-Jährige die Ablösung der Bestmarke von Boris Becker endgültig abhaken. Die deutsche Tennislegende schaffte am 10. Dezember 1984 erstmals den Einzug in die Top 100 der Weltrangliste und spielte sich 210 Tage später mit seinem Sensations-Erfolg in Wimbledon 1985 zum ersten Mal in die Top 10. Diese Zeitspanne von 210 Tagen kann der 19-jährige Jodar nun nicht mehr unterbieten.

Wie lange es normalerweise dauert, diesen Schritt zu machen, unterstreicht die Zeitspanne von anderen prominenten Profikollegen. So benötigte Roger Federer ganze 973 Tage, Rafael Nadal und Jannik Sinner jeweils 735 Tage und Novak Djokovic 623 Tage. Deutlich schneller ging es bei Carlos Alcaraz, der dies in 336 Tagen bewerkstelligen konnte.

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