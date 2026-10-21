ATP/WTA: Svitolina bestätigt Grund für Monfils' Karriereende

Elina Svitolina hat bestätigt, dass ihre Trennung von Gael Monfils dessen vorzeitigen Rücktritt ausgelöst hat. Die Ukrainerin erklärt auch weitere Hintergründe des Ehe-Aus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 08:00 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina enthüllt, dass die Trennung der Auslöser für Monfils' früheres Karriereende war

Was zunächst nur als mögliche Erklärung für den überraschenden Rücktritt von Gaël Monfils galt, ist nun bestätigt: Elina Svitolina hat gegenüber der New York Times beziehungsweise deren Sportportal The Athletic klargestellt, dass das Ende ihrer Ehe tatsächlich ausschlaggebend für das vorzeitige Karriereende des Franzosen war. „Wie einige von euch gesehen haben, endete Gaëls Karriere abrupt, nachdem er aufgrund unserer Situation die Entscheidung getroffen hatte, aufzuhören“, schrieb die 32-Jährige in einer neuen Stellungnahme auf Instagram. Monfils habe daraufhin zahlreiche Vorwürfe einstecken müssen, die er nicht verdient habe. Deshalb hätten sich die beiden zu einer gemeinsamen Erklärung entschlossen.

Erst am Montag hatte Svitolina die Trennung nach fünf Ehejahren öffentlich gemacht. In ihrer neuerlichen Stellungnahme präzisierte die Ukrainerin nun auch die Gründe für diesen Schritt. Der seit mehr als viereinhalb Jahren andauernde Krieg in ihrer Heimat habe ihre Sicht auf das Leben verändert, sei aber keineswegs der einzige Auslöser gewesen. „In meinem vorherigen Beitrag habe ich nur einen der Gründe genannt, die meine Entscheidung beeinflusst haben, über mein Leben und meine Zukunft nachzudenken“, erklärte Svitolina. Irgendwann sei ihr bewusst geworden, dass sie kein Leben mehr führen wolle, in dem sie nicht wirklich glücklich sei. Die Entscheidung sei ihr alles andere als leichtgefallen. Monfils liebe und respektiere sie weiterhin, manche Hintergründe der Trennung seien jedoch zu persönlich, um sie öffentlich zu machen.

Erklärung für den stillen Abgang

Für Monfils bedeutete die private Zäsur gleichzeitig das abrupte Ende einer 22 Jahre langen Profikarriere. Eigentlich hatte der 40-Jährige geplant, sich erst im November beim Masters-1000-Turnier in Paris vor heimischem Publikum zu verabschieden. Stattdessen ließ er sich bereits am 5. Oktober aus dem Dopingkontrollprogramm der International Tennis Integrity Agency (ITIA) streichen und gilt seither offiziell als zurückgetreten. Auch seine Teilnahme am ATP-Turnier in Lyon sagte er aus persönlichen Gründen ab. Sein letztes Match bestritt der ehemalige Weltranglistensechste damit am 3. September bei den US Open, als er in der zweiten Runde gegen Learner Tien ausschied.

Mit ihrer Bestätigung liefert Svitolina nun erstmals eine öffentliche Erklärung für den ungewöhnlich stillen Abschied ihres Noch-Ehemannes. Die beiden hatten im Juli 2021 geheiratet und sind Eltern der vierjährigen Tochter Skai. Trotz des Ehe-Aus wollen sie weiterhin gemeinsam für sie da sein. Bereits in ihrer ersten Stellungnahme hatte Svitolina betont: „Unsere Ehe endet, aber unsere Familie nicht.“