Matteo Berrettini und Learner Tien schlagen bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle auf

Italienische Power und amerikanischer Tennis-Überflieger: Mit Matteo Berrettini und Learner Tien stehen zwei weitere hochkarätige Teilnehmer für Red Bull BassLine am 23. Oktober 2026 in der Wiener Stadthalle fest. Die neue Regel „Domi’s Double“ nach der Idee von Dominic Thiem wird als taktisches Element für noch mehr Spektakel sorgen. Tickets sind noch verfügbar, auch am Freitag per Abendkasse.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 14:56 Uhr

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© Red Bull Content Pool Matteo Berrettini wird beim Red Bull Bassline in der Wieder Stadthalle mit seinen wuchtigen Schlägen für Stimmung sorgen.

Wien freut sich auf die Tennis-Party des Jahres und das Line-up verspricht spannende Duelle auf Topniveau. Bei Red Bull BassLine am Freitag, den 23. Oktober 2026, in der Wiener Stadthalle treffen zwei Tennis-Generationen beim innovativen Tie-Break-Turnier aufeinander. Fünf von insgesamt sechs Spielern stehen bereits fest: Auf der einen Seite zwei erfahrene Topstars, die seit Jahren auf der ATP-Tour für Highlight-Momente sorgen, auf der anderen Seite drei große Talente, die die Weltrangliste aufmischen.



Matteo Berrettini, der ehemalige Weltranglisten-Sechste und Wimbledon-Finalist von 2021, ist vor allem für seinen wuchtigen Aufschlag und seine gefürchtete Vorhand bekannt. Ebenfalls mit dabei ist Grigor Dimitrov: Der ehemalige Weltranglisten-Dritte aus Bulgarien begeistert Tennisfans seit Jahren mit seinem variantenreichen Spiel. Beide Spieler zählen zu den Publikumslieblingen auf der ATP-Tour.



Mit Jakub Menšík, Learner Tien und Daniel Merida schlagen zudem drei der vielversprechendsten Talente der ATP-Tour bei Red Bull BassLine auf. Während der Tscheche Jakub Menšík sensationell ins French-Open-Halbfinale einzog, überzeugte der US-Amerikaner Learner Tien mit seinem Turniersieg in Genf. Beide haben sich innerhalb kurzer Zeit in die Top 20 der Tenniswelt gespielt. Auch der spanische Youngster Daniel Merida feiert seine Premiere beim interaktiven Tie-Break-Event.

Domi’s Double – Tennis-Action hoch zwei

Ein Handzeichen in Richtung Dominic Thiem und der nächste Ballwechsel zählt doppelt: Red Bull BassLine wird um eine neue taktische Komponente reicher. Die neue Regel-Adaption „Domi’s Double“ gibt jedem Spieler einmal pro Match die Möglichkeit, die Wertigkeit des nächsten Ballwechsels zu verdoppeln. Das heißt: Nach Ansage an Dominic Thiem geht es beim folgenden Rally um zwei statt nur um einen Punkt. Aber wo eine Chance besteht, da ist natürlich auch ein Risikofaktor gegeben: Wer „Domi’s Double“ aktiviert, kann dem Gegner damit ebenfalls eine besondere Gelegenheit zum Punkten ermöglichen. Denn die beiden Punkte gehören jenem Spieler, der den anschließenden Ballwechsel gewinnt, unabhängig davon, wer die neue Spielregel via Handsignal aktiviert hat.

Tickets und Veranstaltungs-Details: www.redbull.com/bassline