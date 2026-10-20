ATP: Sinner verliert Millionen-Bonus wegen Turnierabsagen

Jannik Sinners Verletzungsprobleme haben auch konkrete finanzielle Folgen. Der Südtiroler verliert seinen Anspruch auf eine millionenschwere ATP-Prämie. Davon profitieren nun die Turnierveranstalter.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 20:05 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner muss mindestens auf vier Millionen US-Dollar verzichten

Für Jannik Sinner wird die Verletzungspause nun auch finanziell bitter. Weil der Südtiroler mit Montreal, Cincinnati, Shanghai und Paris gleich vier Masters-1000-Turniere verpasst, verliert er seinen Anspruch auf den jährlichen ATP-Bonus. Dieser wird aus einem mit 21,5 Millionen Dollar dotierten Prämientopf finanziert. Sinner entgehen dadurch rund vier Millionen Dollar. Die Gazzetta dello Sport beziffert seine gesamten Einnahmeverluste inklusive Preisgeldern und Sponsorenzahlungen sogar auf rund 20 Millionen Dollar.

Spannungsfeld zwischen Spielern und Turnieren

Das nicht ausgeschüttete Bonusgeld kommt allerdings den Masters-1000-Veranstaltern zugute, die den Prämientopf selbst finanzieren. Ein durchaus nachvollziehbares Prinzip, wie etwa die Canadian Open zeigen. Das abwechselnd in Montreal und Toronto ausgetragene Turnier kämpft regelmäßig mit zahlreichen Absagen von Topspielern und verfügt dadurch mitunter über ein schwächeres Teilnehmerfeld als so manche ATP-500-Veranstaltung. Warum sollten die Organisatoren also Millionen beisteuern, wenn viele Stars ihrem Turnier fernbleiben?

Der Fall zeigt aber auch eindrucksvoll das Spannungsfeld zwischen Spielern und Veranstaltern. Während die Profis angesichts des vollen Kalenders auf ausreichende Erholungszeiten angewiesen sind, wollen die Turniere für ihre finanziellen Beiträge möglichst viele Spitzenspieler am Start sehen. Und genau dafür soll eben das thematisierte Bonussystem sorgen.