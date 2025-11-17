United Cup 2026: Deutschland in einer Gruppe mit Polen und den Niederlanden

Deutschland wird im United Cup 2026 in der Gruppenphase in Sydney auf Polen und die Niederlande treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2025, 15:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird auch 2026 das deutsche Team beim United Cup anführen

Na, das kann ja unterhaltsam für das deutsche Team in Sydney werden: Da geht es ab dem 02. Januar 2026 .für Alexander Zverev und entweder Eva Lys oder Laura Siegemund in den Einzeln etwa gegen Hubert Hurkacz und Iga Swiatek. Und auch noch gegen Tallon Griekspoor und Suzan Lamens.

Als Favoriten starten aber wohl die USA, die mit Taylor Fritz und Coco Gauff erneut nach dem Titel greifen. Gegen Spanien mit den voraussichtlichen Einzel-Cracks Jaume Munar und Jessica Bouzas Maneiro und Argentinien mit Sebastian Baez und Solana Sierra sind die Amerikaner jedenfalls weit in der Pole Position zu sehen. In der bislang letzten Ausgabe habendie USA im Endspiel gegen Polen gewonnen.

Interessant könnte die Auswahl von Großbritannien werden. Da sind der langzeitverletzte Jack Draper und Emma Raducanu als Spitzenkräfte nominiert. Auch nett: Die Schweizer Auswahl kommt mit Stan Wawrinka und Belinda Bencic nach Perth. Und Kanada hat auf Seiten der Frauen eine der Überraschungen 2025 mit im Team: Victoria Mboko nämlich.

Hier die Gruppen beim United Cup 2026: