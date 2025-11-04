"Battle of the Sexes": Nick Kyrgios bittet Aryna Sabalenka zum Tanz

Am 28. Dezember kommt es in Dubai zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrrgios zu einer Neuauflage des “Battle of the Sexes”.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 13:16 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios treffen Ende Dezember aufeinander

Dass Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios zeitnah zu einem “Battle of the Sexes” antreten, stand bereits seit geraumer Zeit fest. Seit Dienstag sind nun auch der Austragungsort sowie das Datum bekannt. Wie die Organisatoren bekanntgaben, werden die beiden am 28. Dezember in der Coca-Cola Arena in Dubai aufeinandertreffen.

“Ich habe großen Respekt vor Nick und seinem Talent, aber macht keinen Fehler: Ich bin bereit, mein Bestes zu geben”, erklärte Sabalenka, die das Jahr 2025 als Weltranglistenerste abschließen wird. Kyrgios, der verletzungsbedingt in den vergangenen Jahren kaum spielte, freut sich ebenfalls auf die Partie: “Wenn die Nummer eins der Welt dich herausfordert, nimmst du das an.”

Sabalenka will in Kings Fußstapfen treten

Bislang fanden in der Geschichte des Tennissports drei Matches unter der Bezeichnung “Battle of the Sexes” statt. Der wohl bekannteste Kampf der Geschlechter ging am 20. September 1973 über die Bühne - vor über 30.000 Zuschauern gewann Billie Jean King damals in Houston gegen den 55-jährigen Bobby Riggs mit 6:4, 6:3 und 6:3. King wurde daraufhin als Ikone des Frauentennis gefeiert.

“Ich habe großen Respekt vor Billie Jean King und dem, was sie für den Frauensport geleistet hat. Ich bin stolz darauf, das Damentennis zu vertreten und Teil dieser modernen Interpretation des legendären Matches "Battle of the Sexes“ zu sein”, erklärte Sabalenka.