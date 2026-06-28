ATP Eastbourne: Bergs bezwingt Humbert und holt Premierentitel

Zizou Bergs hat bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 17:53 Uhr

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© Getty Images Zizou Bergs hat seinen ersten Titel auf der Tour geholt.

Der 27-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale des Rasenturniers im britischen Seebad gegen den Franzosen Ugo Humbert 3:6, 6:1, 6:4 durch. Das Match war am Vortag zu Beginn des ersten Satzes wegen Regens unterbrochen worden. Kurios: Schon am Dienstag treffen sich beide in der ersten Runde des Grand-Slam-Klassikers im All England Club zur Revanche wieder.

Tatjana Maria hatte vor dem Regen am Samstag ihr Endspiel beim Frauenturnier in Eastbourne noch bestreiten können. Die Rasenspezialistin aus Bad Saulgau verpasste dabei den Titel knapp, die 38-Jährige verlor gegen Madison Keys (USA) 5:7, 4:6, feierte aber nach dem Sieg im Londoner Queen's Club 2025 und dem Halbfinale in Wimbledon 2022 ein weiteres herausragendes Ergebnis auf ihrem Lieblingsbelag und kehrt unter die Top 100 der Weltrangliste zurück.

Bergs gelang gegen Humbert in seinem dritten Finale der erste Sieg. 2025 hatte er in Auckland/Neuseeland auf Hardcourt und auf Rasen im niederländischen s'Hertogenbosch jeweils im Endspiel verloren. In Eastbourne profitierte er im Achtelfinale von einer Verletzung des deutschen Davis-Cup-Spielers Daniel Altmaier. Der Kempener war im zweiten Satz beim Stand von 3:6, 2:3 ausgerutscht und musste kurz danach aufgeben.