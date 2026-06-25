"Das ist das Geheimnis": Casper Ruud erhält Ratschläge zur Hochzeit

Casper Ruud hat geheiratet, Maria Galligani heißt die Glückliche an seiner Seite. Was hilft, dass das Eheglück dauerhaft bleiben wird? Ruuds Kollegen haben Tipps.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 21:59 Uhr

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© Getty Images

Casper Ruud und der Rasen? Sind sich bislang nicht sonderlich grün. Und der Norweger macht daraus keinen Hehl. Im Gegenteil: Seit 2023 verzichtet er gänzlich auf Vorbereitungsturniere für Wimbledon.

Während sich seine Kollegen also schon auf Gras einstellen, trottete Ruud vor den Traualtar. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle! Wie aber geht's nun weiter? Roger Federer hatte seine Eheglücksformel einst in einem On-Court-Interview knapp dargelegt: “Happy wife, happy life.” Und Ruud erhielt nun noch ein paar weise Ratschläge obendrauf.

Alex de Minaur, seit 2024 mit Kollegin Katie Boulter verlobt, rät in erster Linie: “Nimm die ein bisschen die Zeit raus, Golf zu spielen. Das ist das Wichtigste.”

Novak Djokovic indes zeigte sich überrascht: Erst das Baby, dann die Hochzeit? “Aber das ist okay”, lachte er. “Es ist das schönste Kapitel. Aber auch das herausvorderndste”, so der Djoker aus wohl eigener Erfahrung. “Ich habe daher keinerlei Ratschläge, ich wünsche dir einfach viel Glück.”

“Viel Arbeit”, attestierte auch Daniil Medvedev in Sachen Ehe, “aber auch viel Spaß.”

“Du liegst immer falsch”

Der wohl wichtigste Ratschlag kam indes von Alexander Bublik, stolze sechs Jahre unter der Haube. “Denk vor allem an eine Sache: Du liegst immer falsch", brachte er das Geheimnis einer funktionierenden Ehe auf den Punkt. "Du musst dich immer entschuldigen - auch wenn du recht hattest, lagst du falsch. Das ist das Geheimnis.”