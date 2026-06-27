GOAT-Frage bei Sinner und Alcaraz: Rafael Nadal schaut auf die Zahlen

Rafael Nadal wurde jüngst gefragt, ob Jannik Sinner und Carlos Alcaraz das Rüstzeug mitbringen, um die großen Drei um Djokovic, Federer und seiner eigenen Person in der tennisgeschichtsschreibung zu überholen. Für den Spanier entscheidet da die Mathematik der Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 18:05 Uhr

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© Getty Images Rafael Nadal zieht für die GOAT-Frage gerne die Zahlen heran.

Dass die ehemaligen Big Three nicht nur die GOAT-Debatte bestimmen, sondern auch selbst gerne gefragt, wer denn nun der beste Aller Zeiten gewesn ist, ist für die drei Helden des Tennissports nicht neu. Rafael Nadal hat diesbezüglich nun jedoch in der Tat die neue Ebene der GOAT-Frage gestellt bekommen. dabei handelte es sich darum , ob Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in den kommenden Jahren diese Frage entscheiden können.

Es wird kaum überrschane, dass der diplomatisch agierende Rafael Nadal sich nicht hat hinreißen lassen einen der beiden namen konrket zu nennen. Viel mehr überraschte der 22-fache Grand-Slam-Sieger jedoch mit seiner Methode, wie denn der beste tennisspieler aller zeiten zu bestimmen ist. Der 40-Jährige geht dafür strikt nach dem Zahlenwerk.

Für Nadal liegt Djokovic vorne

Demnach ist für Nadal der ehemalige Konkurrent Novak Djokovic der zu bestimmende Spieler. Denn mit 24-Grand-Slam-Erfolgen steht der Serbe an der Spitze dieser und vieler weiteren Listen. “Wenn ich sage, dass Novak der beste aller Zeiten ist, dann nur durch die Zahlen. Und die müssen wir bei der Bestimmung berücksichtigen”, so Nadal bei der Begründung seines Vorgehens.

Warum der Sandplatzkönig, neben seiner diplomatischen Ader, in Sachen Sinner und Alcaraz keine Entscheidung treffen will, ist damit auch geklärt: “Die Zahlen werden es in der Zukunft beantworten. Du musst über einen super langen Zeitraum sehr gut spielen.” Auch wenn es einige Nadal-Fans ihrem Idol sicherlich zutrauen würden, so kann der Mallorquiner doch leider nicht in die Zukunft schauen.

Wäre ja aber auch langweilig, wenn wir nun im Vorfeld alles schon wüssten. Immerhin ist jetzt von oberster Stelle einer Tennislegende abgesegnet: es geht nur nach den Zahlen!