ATP Washington: Cruz Hewitt macht viel aus dem kleinen Finger

Der erst 17-jährige Cruz Hewitt hat gestern beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington seinen ersten Matchsieg auf der Tour gefeiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 06:32 Uhr

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© Getty Images Cruz Hewitt hat seinen ersten Erfolg in einem ATP-Tour-Hauptfeld gefeiert

Manchmal stehen die Sterne eben extrem günstig. Und dann sollte man seine Chancen nutzen. So wie es Cruz Hewitt in den letzten Tagen gemacht hat. Der 17-jährige Sohn von Lleyton Hewitt hatte sich ja über die Qualifikation ins Hauptfeld des 500ers in Washington gespielt, profitierte aber in beiden Partien von einer Aufgabe seines jeweiligen Gegners.

In der ersten Quali-Runde konnte Dusan Lajovic nicht einmal einen ganzen Satz zu Ende bringen, Hewitt führte zum Zeitpunkt der Aufgabe des Serben mit 5.2. Und dann erwischte es einen Tag später auch Zachary Svajda, die Nummer eins der Qualifikation in Washington. Svajda musste beim Stand von 6:1, 6:7 (3) und 0:2 gegen Cruz Hewitt aufgeben. Was aber pari ist - danach fragt in ein paar Monaten niemand mehr.

Nun gegen Tsitsipas oder de Minaur

Und wenn man Hewitt junior schon derart den Finger reicht, dann greift der Australier dann einfach doch kräftig zu. Denn am gestrigen Dienstag gewann Cruz gegen Marcos Giron erstaunlich glatt mit 6:3 und 6:4. Und damit sein erstes Match auf der ATP-Tour.

Auf seinen nächsten Gegner muss Cruz Hewitt noch warten, es wird entweder Stefanos Tsitsipas oder Alex de Minaur werden. Letzteren kenn Hewitt übrigens bestens: Denn der „Demon“ spielt ja regelmäßig Davis Cup für Australien. Und da war Cruz schon öfter als Sparringpartner dabei.

Hier das Einzel-Tableau in Washington

