ATP Washington: Shelton und Mensik müssen über die volle Distanz gehen
Ben Shelton und Jakub Mensik sind mit Drei-Satz-Erfolgen in das ATP-Tour-500-Turnier in Washington gestartet.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 06:18 Uhr
Das waren zwei ziemlich mühsame Auftaktsiege für Ben Shelton und Jakub Mensik in Washington. Shelton, der mit einer Wildcard startet und an Position zwei gesetzt ist, gewann gegen Landsmann Martin Damm mit 6:4, 4:6 und 6:4. Und jetzt geht es im Achtelfinale gleich gegen den nächsten Linkshänder: Es wartet nämlich Udo Humbert, der gegen Andres Martin nur zwei Sätze lang brauchte.
Jakub Mensik dagegen hatte mit Trevor Svajda alle Hände voll zu tun. Der Tscheche setzte sich nach 2:16 Stunden Spielzeit dann aber doch mit 6:2, 6:7 (5) und 6:3 durch. Im Achtelfinale geht es gegen Brandon Nakashima, der gegen Tomas Martin Etcheverry beim 6:3 und 6:4 keine Probleme hatte. Etcheverry war am Freitag ja noch auf Sand bei den Generali Open in Kitzbühel im Einsatz.
Tsitsipas und de Minaur erst heute
Etwas überraschend musste sich Learner Tien in einem weiteren Linkshänder-Duell verabschieden: Tien unterlag Adrian Mannarino mit 5:7 und 4:6. Und auch 6:3 und 6:4 von Youngster Cruz Hewitt gegen Marcos Giron war nicht unbedingt zu erwarten gewesen.
Die Night Session fiel dagegen dem Wetter zum Opfern. Und also müssen Turnierfavorit Alex de Minaur und Stefanos Tsitsipas erst heute Abend ran.
Hier das Einzel-Tableau in Washington